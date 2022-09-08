Yapı Kredi Bankası banka hesabı olan kişilerin hesaplarına 70.000 TL ödeme yatıyor...

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişiler için şartlara uygun olarak 70.000 ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte şartları uygun olan vatandaşlar için yapılacak olan bu İhtiyaç kredisinde en yakın banka şubelerine giderek de hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlanmaktadır. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa şubelere gitmeden de hızlı bir şekilde işlemlerini yaparak acil ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir.

Bankalar üzerinden başlatılan son kampanyalarda nakit ihtiyacı olan vatandaşların eğer Yapı Kredi Bankası hesabı olması durumunda kendi hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturmaları ile birlikte ihtiyaç kredisi almak için mobil uygulamalar üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu

Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden sms ile işlem yapmak istiyorlarsa bireysel TC kimlik aylık gelir ve doğum tarihini gün ay yıl olarak yazması durumunda 44 11 numarasına mesaj olarak gönderebilir.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak ve 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı sağlamaktadır. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan bu krediler aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak kullandırılacaktır.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için üç ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ayrıca internet bankacılığı uygulaması üzerinden de yapılıyor.