Ziraat Bankası, müşterilerine önemli bir uyarıda bulunuyor: Uzun süredir işlem yapılmayan ve hareket olmayan hesaplardaki bakiyeler, zaman aşımına uğrayarak Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecektir. Bu durumda, hesap sahipleri paralarını geri alamayacaklardır. Dolayısıyla, uzun zamandır işlem yapmadığınız hesaplarınızdan paranızı hemen çekmeniz büyük önem taşımaktadır.

Bu süreç, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesi gereğince uygulanmaktadır. Kanuna göre, 10 yıldır herhangi bir işlem yapılmayan hesaplar TMSF'ye devredilecektir. Eğer siz de hesabınızı unutmuş ve uzun süredir işlem yapmıyorsanız, son işlem tarihi verilen süre içinde paralarınızı çekmelisiniz. Aksi takdirde bakiyeniz TMSF'ye devredilecek ve geri dönüşü olmayacaktır.

Ziraat Bankası, uzun süredir işlem yapılmayan hesapların TMSF'ye devri için kesin tarih olarak 15 Eylül 2023'ü belirlemiştir. Bu tarihe kadar hareket olmayan hesaplardaki bakiyeler TMSF'ye aktarılacak ve paralar geri dönüşü olmamak üzere kaybolacaktır.

Resmi açıklamalarında Ziraat Bankası, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine atıfta bulunarak, bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan, hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir yazılı talimatı tarihinden itibaren on yıl içinde aranmayanların zaman aşımına tabi olduğunu vurgulamaktadır.

Bu nedenle Ziraat Bankası müşterileri, hesaplarındaki bakiyeleri düzenli olarak kontrol etmeli ve uzun süreli hareketsizlik durumunda, TMSF'ye devredilmeyecekleri için paralarını hemen çekmelidirler. Uyarıya dikkat ederek hesaplarını düzenli olarak kullanmak, bakiyelerini kaybetmekten kaçınmak için önemli bir adımdır.

Bu durumu göz önünde bulundurarak, Ziraat Bankası müşterileri, hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeye ve uzun süreli hareketsizlik durumunda bakiyelerini zamanında çekmeye teşvik edilmektedir. Bu önlem, paralarını kaybetmek istemeyen müşteriler için önemli bir hatırlatma niteliği taşımaktadır.