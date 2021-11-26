Ziraat Bankası Uyardı, Hesabı Olan Banka Müşteriler Dikkat, 5 Gün Kaldı

Ziraat bankası müşterilerine uyarı yaparak; Bankalarında hesabı olan kullanıcıların 5 gün içerisinde düşük faizli kredi için başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu. Ziraat bankası tarafından resmi açıklamaları sizler için bu haberimizde paylaştık.

Ziraat bankası müşterilerine ufak bir uyarıda bulundu. 5 gün içerisinde düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilmeleri için 10 bin Türk Lirası değerindeki krediyi çok düşük faizlerle verecekler. Başvuru kanalı olarak yalnızca internet bankacılığı kullanılacak. Bu durumdan dolayı da Alınan 10 Türk lirası değerindeki ihtiyaç kredisi; hem çok maliyetsiz hem de çok az bir faiz oranıyla geri ödenmesiyle beraber kefil yada gelir belgesi istenmeyeceginin haberini verdiler. Eğer İnternet bankacılığı üzerinden başvuru yapılmaz ise aynı 5 gün içerisinde en yakın şubeye giderek, subelerin uygulamış olduğu düşük faizli kredi kampanyalarından yararlanabilme fırsatları bulunacak. Online bankacılık servisine katılarak şifresini alan banka müşterileri; banka politikalarına uygun ise kullanmış olduğu 10 bin Türk Lirası değerinde olan krediyi 3 ay sonra ödemeye başlayacak ve 36 ay taksitlendirme yaptırabilecek.

Ziraat bankasından 10 BİN Liralık Ödeme:

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, 18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması durumunda, Ziraat bankasının verdiği online kampanyadan yararlanabilecekler. Almış olduğu krediyi ise 36 ay taksitlendirmelere bölerek, isteği üzerine ise il ödemesini 90 günün sonunda yapabilecek.

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen banka müşterileri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası üzerinden sorgulama işlemi yaparak. Onay verildiği takdirde Düşük faizli kredi kampanyasından faydalanabilecek. Ancak dikkat edilmesi gereken husus Ziraat bankası müşterilerinin kredi kullanabilemeliri için, kredi puanının en düşük derece olarak nitelendirilerek 1100 olması gerekmekte. Eğer bu kredi puanının altında ise, bankada maaş hesabının olması yada emekli olması gerekiyor.

Eğer hemen kredi lazım ise Ziraat Bankasının bu kampanyasına online olarak başvuru yapabilir ve sonucunu bekleyebilirsiniz.

Başvuru yapabilmek için: www.ziraatbank.com.tr adresine giderek, bireysel işlemler seçeneğini seçin. Hemen ardından kampanyalar diyerek düşük faizli 10 bin TL kampanyasını seçip başvuru formunu doldurun. Onaylanması durumunda anında İhtiyaç kredinizi kullabilirsiniz.

Online bankacılık dışında, banka müşterileri kendilerine en yakın şubeye giderek, şubenin uygulmaış olduğu düşük faizli kredi kampanyalarından yararlanabilirler.