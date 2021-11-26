Bankamatikten Ödeme Var, Son Dakika, 20.000 TL İçin 4 Banka Gece Duyuru Yaptı

Günlük nakit ihtiyaçları acil olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu gibi durumlarda günlük olarak işlem yapabilmek için İş Bankası, TEB, ING ATM’lerinden zaman kaybetmeden anında nakit avans hakkınızı kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik nakit avans hem kefilsiz hem şartsız. Başvuru işlemi dahi yapmadan ihtiyaçlarınız olan 20.000 TL’ye varan tutarda nakit parayı anında çekebilir ve acil nakit ihtiyaçlarınıza çözüm bulabilirsiniz.

Bankaların bankamatiklerinden yararlanabileceğiniz söz konusu nakit avans, kredi kartınız veya mevduat hesabınız aracılığıyla istediğiniz günde ve saatte çekebileceğiniz bir çeşit kredidir. Bir anda acil ortaya çıkan ihtiyaçlar karşısında yeterli miktarda nakde sahip değilseniz rahatlıkla bu olanaktan faydalanabilirsiniz. Bankalar tarafından sunulan bireysel ihtiyaç kredileri ile kredi kartlarının bir karma şekli olarak düşünülebilen nakit avans için, başvuru prosedürüne gerek yoktur. Ayrıca ihtiyaç kredisi başvurularındaki gibi belge toplama ya da kefil bulma zorunluluğu yoktur.

Nakit Avans Nasıl Kullanılır?

Türkiye İş Bankası, TEB veya ING Bank’ın nakit avans fırsatlarından yararlanabilmek için önce söz konusu bu bankalara ait kredi kartı veya mevduat hesabının olması gereklidir. Buna ek olarak da bu bankaların, kredi kartlarınıza tahsis ettiği kredi limiti veya Kredili Mevduat Hesabı (KMH) limitleri dahilinde nakit avans çekebilirsiniz.

ING Nakit Avans

Nakit ihtiyaçlarını karşılamanın bir diğer yöntemi ise ING Bank’ın sunduğu nakit avans. Bonus Card veya Pegasus Kart’ınızla çekebileceğiniz taksitli avans tutarınız ile ihtiyaçlarınızı erteleme olmadan karşılayabilir, %1,98 faiz oranı ile 12 aylığa varan vade ile taksit seçenekleri ile ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

İş Bankası Nakit Avans

Acil nakit ihtiyaçları ortaya çıktığında başvuru yapılmasına ya da bekleme süreleri yaşamanıza gerek olmadan Maximum Kart üzerinden saniyeler içerisinde kolay bir şekilde Taksitli Nakit Avans kullanıp 12 aya varan taksitlerle ödemeniz mümkün. Söz konusu bu nakit avans işlemlerinizi de İş Bankası bankamatikleri, internet şubesi, İş Bankası şubeleri, Maximum Mobil ya da İşCep üzerinden gerçekleştirmeniz mümkün.

TEB Nakit Avans

TEB kredi kartı ya da mevduat hesabı ile Kredi Mevduat Hesabı üzerinden %1,98 faiz oranı ile nakit avans çekebilir ve ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.