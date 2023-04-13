Ziraat Bankası TC Kimlik Numarasına Göre: 20.000 TL ve 65.000 TL Arasında Ödeme Var! Bankaya Gidin...

Ziraat Bankası, kredi notu uygun olan vatandaşlara yeni bir kampanya yaptı. 20 bin TL ve 65 bin TL arasında ödeme vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası TC kimlik numarası ile başvuru yaparak ödeme alacak olan kişilere, hemen aynı gün içinde kredi ödemesi vermektedir. Kredi notu ve faiz oranları uygun olan kişiler, 20 bin TL ve 65 bin TL arasında ödeme alabilmektedirler. Kredi alacak kişilere Ziraat Bankası, hemen sonuç verirken, kredi alacak kişilerin 18 yaş üzerinde olması durumunda kredileri hesaplarına yatacaktır. Ziraat Bankası, kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere 5 dakika içinde sonuç vermektedir.

ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası, kredi alacak kişilere, hemen kredi verecek. Bu krediler düşük faizli olacak. 50 bin TL'ye kadar kullandığınız kredilerde 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunulacak. 50 bin TL üzerinde kredi alacaksanız, banka 24 ay vadeye kadar kredi verecektir. Kredi alacak kişilere, uygun faizlerle ödeme verilecek ve bu ödemeleri hemen hesaplara yatırarak kullanımına olanak sağlanacaktır. Kredi alacak kişiler, uygun kredi faiz oranlarını hesaplarına atacakken, kredi alacak kişilerin hemen işlemleri 50 bin TL olarak gönderilecektir.

Ziraat bankası kredi başvurusu: Banka müşterisi olan kişilere hemen İnternet üzerinden yapılıyor. Ziraat Bankası banka hesabınızın olması durumunda, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacaksanız, banka hemen sizlere sonuç vermektedir. Kredi alacak kişilere 5 dakika içinde işlem yapacak olan bu banka emekli olan kişilere de emekli kredisi ödemesi vermektedir.