Bankalara Merkez Bankası'ndan Döviz Uyarısı Geldi!

Merkez Bankası (TCMB) tarafından bankalara döviz uyarısı geldi! Bankaların döviz talebi oluşturabilecek her adımdan kaçınmaları ve yeni getirilmiş olan mevduatta her ay için yüzde 5 e kadar düzenli olarak dövizden TL’ye dönüşüm sağlanasına odaklanılması istendi.

Merkez Bankası (TCMB) bankaların döviz talebi oluşturacak her adımdan kaçınmaları, bunun yanı sıra yeni getirilmiş olan yüzde 5 oranında dövizden TL ye dönüşüm hedefine odaklanılması isteniliyor.

TCMB önceki hafta uygulamaya koyduğu dövizden TL ye dönüşüm ile ilgili belirlenmiş olan yeni hedefler öncesi ve sonrasında piyasa ile gerçekleştirile olan toplantıda bankacılık sektörüne ilişkin mesajlar verdi. Verilen mesajlar arasında özellikle döviz talebi oluşturulacak uygulamalardan kaçınılmasını ve her ay dövizden TL ye dönüşüme odaklanılması ön görülüyor.

Bankacılar sektörün tamamını ilgilendiren toplantıda nerede ise tamamının yeni belirlenmiş olan yüzde 60 oranın hali hazırda üstüne ve bu orana yakın olması hesaplanıyor. Fakat bankalara her ay dönüşüm yükümlülüğü yükleniyor.

Döviz Talebi Yaratarak Döviz Politikasında Engel Olmayın

TCMB tarafından son dönemde piyasa vermiş olduğu mesajlarda önce çıkan mesaj, “döviz piyasasında talep oluşturulmaksan sonra yapılanların bir kıymeti olmaz” vurgusu yapıldı. “Ön plana sürülen düzenlemelerin etrafını dolanarak döviz talebi oluşturulacak uygulamalardan kaçının” ifadesine yer verildi.

Özel sektörde öne çıkan bankacılardan 14 Mayıs seçimlerini kapsayacak dönem için Merkez Bankası mesajlarının “döviz talebi yaratılarak uygulanacak olan döviz politikalarına engel oluşturulmamasının altını çiziyor. Uygulamaya koyulacak olan düzenlemeler, döviz talebinin oluşturulması ile sınırlanabilir. Merkez Bankası döviz gelirleri ile ithalat ödemelerinin oluşturduğu döviz ihtiyacını karşılasa bile döviz talepleri uygulamaları sınırlıyor. Bu amaçla bankalara, enflasyonun altında faiz ödeyen Hazine tahvil aldırma zorunluluğunu öne sürerek cezalandırma yöntemini devreye sokabilir.