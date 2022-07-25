Ziraat Bankası TC Kimlik Numarası 0-2-4 Son Hanesi Olanlara 77.000 TL Ödeme Yapacağını Duyurdu! Bugün Başladı...

Ziraat Bankası tc kimlik numarası son hanesine göre ödemeler yapmaya başladı. Nakit ihtiyacı olan kişilere bankadan açıklama geldi. Ziraat bankası tc kimlik numarası üzerinden 77 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek ve bu kredilerde 3 ay erteleme yaparak 24 ay vadeli kredi kullandıracaktır. Düşük faizli kredi almak isteyenler için başvurularını almaya başlayan Ziraat Bankası, kredi alacak kişilere, 5 dakika içinde sonuç verecek. Özellikle bankada hesabı olan ve emekli maaşı alan kişiler öncelikli başvuru yaparak kredi kullanacaklardır. Emekli maaşını bu bankaya taşıyan kişilerin tc kimlik sorgulaması yapılmadan da kredi notu düşük olması durumunda nakit kredi alacaklardır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat bankası üzerinden başvuru;

Zİraat bankası kredi başvurusu banka şubelerinden kimlik ve gelir belgesi ile yapılmaktadır.

Ziraat bankası hesabı olan kişiler başvurularını banka şubelerine gitmeden Zİraat Mobil uygulamasından veya İnternet sitesine girerek İnternet Şubesi üzerinden yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası kredi kullanacak olan kişiler ATM'den kartlı ve kartsız kredi başvurusu yapabilir.

Müşteri hizmetleri üzerinden kredi başvurusu yapılabilir.

Bankanın resmi internet sitesinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

Kredi başvurusu yaptığınızda kredi notu uygun olan kişiler hemen değerlendirmeye girer ve aynı gün içinde sonuç alırlar. Kredi kullanacak olan kişiler, emekli maaşı veya çalışma maaşına göre kredi kullanırlar. 36 ay vadeye kadar kredi almak istiyorsanız, bankanın 50.000 TL'ye kadar vermiş olduğu kredi kampanyasına katılabileceksiniz.

Emekli olan kişiler ise bu bankadan kredi almak istiyorsa, emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alması istenmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alan kişilere, hemen sonuç alabileceklerdir. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak da diğer bankalardaki olan tüm borçlarınızı kapatacağınızı da söylemek istiyoruz.

Sigortalı olarak kredi kullanmak isteyenler ise son iş yerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verir ve aynı gün içinde kredi kullanırsınız. Sadece 77.000 TL değil daha yüksek ve düşük limitlerde de kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. 77.000 TL'ye kadar kredi alacak kişilere hemen sonuç verilmektedir.