Akbank Son Dakika Resmi Açıklama: 30.000 TL Gelir Belgesiz İhtiyaç Kredisi Verilecek! Her Başvuru Yapan Alıyor...

Akbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 30.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 30.000 TL'ye kadar ödeme yapılmaktadır.

36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen kişilere banka 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar vermiş olduğu bu kredilerde 90 gün ertelemeli kredi imkanını sunarak düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi vereceğini, resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecek ve nakit krediyi istedikleri zaman kullanabileceklerdir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda, Akbank'ın internet sitesi üzerinden de kredi onayını alabilir ve hesaplarına internet bankacılığı uygulaması üzerinden onaylanan tutarı yatırabilir.

SMS KREDİ BAŞVURUSU

SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanmaktadır.

Banka SMS ile kredi haricinde, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşları daha uygun faiz oranları ile birlikte internet bankacılığı uygulaması üzerinden de kredi imkanı sağlamaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara, Akbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi kampanyasına katılabilecek ve ihtiyaç kredisini hemen alabilecektir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek, kredi kullanmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.