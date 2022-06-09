Ziraat Bankası sabah saatlerinde yaptığı açıklamada: 16.000 TL Ödemeleri hesaplara atacağını duyurdu

Devlet bankaları olarak yeni kampanyaları merak edenlere Ziraat bankası duyuru yaptı! 16.000 TL ödeme alacak olan kişiler eğer Zİraat bankasını seçerse, düşük faizlerle kredi alacak. Alacağınız tüm kredilerde banka bireysel tüketici kredisi olarak sizlere işlem yapacağı için banka kişilerin de bireysel müşteri olmasını isteyecektir.

Ziraat bankası nakit ihtiyacı olan kişiler için hazırladığı bu kredi kampanyasında başvuru yapacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı sunacaktır. Ziraat bankası nakit kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, başvurunuzu hemen hesabınıza atabilecek ve mobil uygulama üzerinden kredinizi kullanacaksınız.

Ziraat bankası kredi başvurusu: 16.000 TL

Ziraat bankası kredi başvurusu için 16.000 TL kredi ödemesi alacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar kredi kullanabileceklerdir. Banka şartlarına uygunsanız, bankanın internet sitesine girin ve buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurun. Başvuru aşamalarını takip edin ve 16.000 TL ödeme alın!

Alacağınız 16.000 TL gelir belgesiz olarak hesabınıza yatsın istiyorsanız da bankanın mobil uygulamasını kullanmanız gerekecektir. 16.000 TL kredi alacak olan kişilere, banka şartlarına uygun olması durumunda 36 ay vadeye kadar işlemler yapılmaktadır. Ziraat bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda da bazı şartlar isteniyor.

Ziraat bankası emekli maaşı alan kişilere özel kampanya!

Ziraat bankası nakit kredi kampanyasına katılacak olan kişilerin banka kredi şartlarına uygun olması durumunda emekli maaş hesapları üzerinden hemen işlem yapıyor. Yalnız emekli maaşınızı da bu bankaya taşımanız gerekiyor. Emekli maaşınızı taşıdıktan sonra Ziraat Bankası sizlere hemen destek verecek ve bu desteğe göre kredi kullanmış olacaksınız. Ziraat bankası emekli kredisi kampanyasına katılarak sadece 16.000 TL değil daha yüksek limitlerde de kredi alacaksınız. Ziraat bankası emekli kredisi aldığınızda ise diğer bankalardaki borçlarınızı da hesaplayarak sizlere emekli kredisi imkanı sunulacaktır.