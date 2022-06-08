Halkbank’tan Kredi Atağı! Hem de Anapara Ödemesi Bile Yok!

Peki ama bu krediden kimler faydalanacak? Diğer tüm detaylar ve soru işaretlerini sizin için bir araya topladık.

Hatırlarsanız geçtiğimiz gün Recep Tayyip Erdoğan avantajlı faiz oranları ile kredi verileceğini açıklamıştı. Bu durum bir süredir zor günler geçiren kobi ve vatandaşlar için bir umut ışığı olmuştu. Bugün itibariyle Halkbank tarafından yapılan duyuru ile birlikte anapara ödemesi ilk sene olmayan bir kredi paketi açıklandı.

Bu Bir İlk!

Kredi seçenekleri söz konusu olduğunda birbirinden farklı seçeneklerin ön plana çıktığı günleri geride bırakıyoruz. Özellikle bireysel kredi kullanmak isteyen kişiler için Akbank’ın oldukça ekonomik krediler sunduğunu da söylemek mümkün. Yalnız son dönemlerde avantajlı seçeneklerle ortaya çıkan Halkbank kredi avantajları da kobiler için oldukça ayrıcalıklı bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Peki ama bu 750.000 TL’lik krediden kimler yararlanacak? İşte tüm bilinmeyenleri ile kredi detayları…

Teknolojik Yatırımlara Destek Sunuluyor

Banka son dönemlerde teknolojiye yatırım yapan bir kuruluş halini almaya başladı. Özellikle geleceğe yönelik yaptığı yatırımlarla adından söz ettirmeyi başaran Halkbank’ın teknokent ve teknoparkta faaliyet gösteren girişimcilere bir kolaylık sunmayı amaçladığını belirtebiliriz. Üstelik bu kredi avantajını 60 aya kadar varan vadelerle sunuyor.

Halkbanktan yapılan açıklama ile kredinin diğer avantajlarını şu şekilde sıralamakta mümkün.

Öncelikle bu avantajlı kredi seçeneği iş kurmak isteyenleri rahatlamak amacıyla sunulmuş bir kredi olarak ön plana çıkıyor. Bunun dışında Teknokent destek paketinden yararlanarak kredi almak için bu alanlarda faaliyet gösteren bir şirkete sahip olmanız yada kuruluşu için başvurmuş olmanız gerekmektedir.

Tekenoloji konusunda ön plana çıkan tüm seçeneklerin yer aldığı kredi destek paketinde Ar-Ge alanlarını ve istihdamı geleceğe yönlendirmekte var.

Aynı zamanda kredinin başka detayları da şu şekilde; ilk sene boyunca herhangi bir ödeme yapılmıyor. Sonrasında ise kredi 60 aya bölünerek ödeme imkanları sunuluyor. Halkbank bütün bu imkanları sunarken aynı zamanda yeni iş kuracak olan girişimcilere de bir sene boyunca bazı bankacılık hizmetlerinden ödemede talep etmiyor.

Bunlar arasında eft ve havale ücreti muafiyeti işletmeler açısından en önemli seçenek olarak görülüyor. Aynı şekilde Halkbank posunu kullanmanız durumunda da 6 ay boyunca ödeme de alınmayacak. Başka bir deyiş ile yeni bir işletmenin ihtiyacı olan tüm seçenekler bu sayede son derece basit bir şekilde karşılanmış oluyor.

Diğer Devlet Bankaları da Kampanya Düzenliyor

Özellikle Vakıfbank ve Şekerbank başta olmak üzere farklı sektörlerde ihtiyaç sahibi olan KOBİlere destek olmak amacıyla bazı kampanyaların düzenlendiğini söyleyebiliriz. Özellikle son dönemlerde ŞekerBank çiftçilerin gelişmesini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir takım kampanyaları ön plana çıkarmaya devam ediyor.

Mazot Giderleri Maliyetleri Artırdı

Hemen hemen her sektörde, akar yakıt giderlerinin artması ile birlikte kobiler zor günler geçiriyor. Özellikle ticari kredi kartları ile belirli aylar boyunca ödemesiz bir şekilde akaryakıt almakta bu şekilde kobileri rahatlatmakta. Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Şeker Bank ve Deniz Bank kobilere verdiği verdiği ve avantajlı taksit seçenekleri ile ödeme kolaylığı sunduğu kredi kartları ile son derece hızlı ve kolay bir şekilde ödeme imkanı sunmakta. Aynı şekilde Halkbankın sunduğu bu kredi olanağı ile ticari kredi kartlarına bir senelik ücretsiz ulaşımın mümkün olduğunun da altını çizmek gerekiyor.