Başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için Ziraat Bankası yapmış olduğu bu yeni kredi kampanyası ile birlikte nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle ödeme veriyor. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsunuz ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, 50000 TL'ye kadar kullanabileceğiniz bu kredileri, sizlerde kendi bankamatik kartı hesabınız üzerinden internet aracılığıyla alabilirsiniz. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde bu ödemeler hesaplara yatırılarak, hemen kullandırılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI NAKİT KREDİ KAMPANYASI

36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, Ziraat Bankası üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek için 10000 TL ve 50000 TL arasında ödeme alabilirsiniz. Ziraat Bankası Bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak için başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 50000 TL kadar verilecek olan bu kredilerden yararlanmak için başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde ödeme yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şubelerine giderken kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisinin yanına giderek buradan kredi başvuru formunu doldurabilir ve ihtiyaç kredisi başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda bankanın mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 Saat: İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi yapabiliyor ve buradan da ihtiyaç kredinizi kullanabiliyorsunuz. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan tüm kredi başvurularında başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, 50000 TL'ye kadar kredi kullanmaları halinde 36 ay vadeli ödeme, TABLOSU oluşturarak bireysel kredi kullanabilmektedir. Bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak kampanya detayları hakkında bilgiler alabilirsiniz.