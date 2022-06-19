Ziraat Bankası Resmi Açıklama Yaptı: Hesabı Olanları İlgilendiren Haber

Ziraat Bankası üzerinden resme açıklama ile birlikte kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşları hızlı bir şekilde onay verileceği açıklandı. Devlet bankası Ziraat Bankası üzerinden yapılacak olan yeni açıklamada, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların artık gelir belgesiz olarak 50000 TL internet bankacılığı üzerinden kredi alacağı haberi geldi. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların şartları uygun olması durumunda bireysel müşteri olmasıyla birlikte istedikleri zaman kredi alabilir.

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek yok diyen vatandaşlar, kredi başvurusunu yaptıktan hemen sonra şartlara uygun olarak hesaplarına ödemeleri Ziraat Bankası, mobil uygulamasından olacak. Bu banka hesabınız yoksa, şubelere gitmeden de işlemlerinizi resmi internet sitesi üzerinden halledebileceğiniz bu kredi kampanyasında, düşük faiz oranları ile kredi alabilmeniz için banka müşterisi olmanız şarttır.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlattığı bu yeni kampanyada uygun faiz oranları ile birlikte kredi alabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte yapabilirsiniz, ayrıca kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka hesapları olması durumunda internet bankacılığını kullanabilir. Emekli olan vatandaşların kredi kullanabilmeleri için emekli maaşları bu banka üzerinden alınması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise sigortalılık durumlarının en az son işyerinde 6 aydır çalışıyor olması gerekiyor. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına sadece bireysel müşteriler katılabilmektedir.

Kamu bankaları üzerinden kredi başvurusu

Kamu bankaları üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, sadece Ziraat Bankası üzerinden değil, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları, kampanyalarda düşük faiz oranlarından yararlanarak vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır. Cep telefonunuzun üzerinden mesaj atarak, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu kredilerde 36 ay vadeli kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde yapacağını söyleyebiliriz. internet bankacılığı kullanıyorsanız, kamu bankaları, sizlere 7 gün 24 saat, kredi vermektedir.