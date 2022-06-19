0.49 Faizle Nakit Kampanyası İçin O Bankadan Açıklama Geldi!

Son Dakika Gelişmesi Yaşandı: Garanti Bankası yüzde 0.49 Faizle Devlet Destekli Biçimde Nakit Kredi Ödemesi Gerçekleştirmiş Olacak. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler Garanti Bankası aracılığıyla yüzde 0.49 faiz oranlarıyla devletin de vereceği destekle beraber kredi başvurusu yapabilecek. Banka bunun için gereken koşulları da açıkladı. Daha evvel Garanti Bankası’ndan kredi kullanan kişilerle beraber maaş müşterilerine ödenecek olan bu kredi, 10 bin TL’lik bir limite sahiptir. 10 bin TL’ye değin olan bu kredi otuz altı aylık vadeye sahiptir. Aynı zamanda da ödemeler 3 ay ertelemeli olarak başlatılmaktadır. Bireysel ihtiyaç kredisi adıyla bilinen bu kredi yalnızca sigortalı halde çalışan, devlet memuru olan ve emekli olanlar için verilecek. Acil bir şekilde nakde gereksiniminiz varsa bu krediyi mutlaka almalısınız diye düşünüyoruz. Bu muhteşem fırsatı hiçbir şekilde kaçırmayın deriz.

Başvuru Sürecine Dair Mutlaka Bilmeniz Gereken Bilgiler

Garanti Bankası yüzde 0.49 faizli kredi başvurusu yapmak için resmi web sitesinden yardım alabilirsiniz. bankadan internet sitesine girmeli ve başvuru formunu doldurmalısınız. Sonuç anında gelmese bile kısa süre içerisinde size ulaştırılacaktır. Eğer kredi notunuz yüksek seviyelerdeyse kredi limitini kullanabilirsiniz. Garanti Bankası’nın kendi internet sitesinden gerçekleştirdiğiniz başvuru neticesinde kredi onayı alırsanız şubeye gitmeden mobil aplikasyondan da paranızı görebilir ve kullanabilirsiniz. Bu kredi sizi ciddi anlamda rahatlatacaktır. O nedenle daha fazla beklemeden başvurunuzu yapabilirsiniz.