Ziraat Bankası nakit işlemleri için son dakika: 30.000 TL bugün alın!

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan yeni kampanya kendi bankasında hesabı olan vatandaşların internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabilecekleri yeni nakit kredi kampanyası haberi geldi. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler banka kredi şartlarına uygun olması durumunda bu bankadan düşük faizlerle kredi alabiliyor. Devlet bankası olmasından dolayı diğer bankalar tarafından daha fazla tercih edilmekte olan Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar kredi verirken, 30000 TL'ye kadar gelir belgesi olarak işlem sunuyor.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi başvuruları nasıl yapılır merak edilmektedir.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekiyor.

Ziraat Bankası kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden yapacakları işlemler ile birlikte kredilerini aynı gün içinde hesaplarına yatırabiliyor.

Banka şubelerine giderek işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirdikten sonra kredi notu sorgulaması yapılacak ve gelir durumuna bakılarak onay verilecektir.

Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığını kullanarak bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.

Emekli olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, emekli maaşını bu bankaya taşımaları gerekiyor. Emekli maaş müşterisi olmanız durumunda sadece 30000 TL değil, daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredileri ve borç kapatma kredileri almanız mümkün olmaktadır. Banka tarafından verilen 30000 TL ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeli olarak işlem yapacak olan vatandaşlar, kredi almaları durumunda, Ziraat Bankası şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden düşük faizli Masrafsız Kredi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda düşük faizli kredi alabiliyor. Emekli olan kişiler emekli maaşını bu bankaya taşıdıktan sonra, ayrıca 750 TL emekli promosyonu Alabilir.