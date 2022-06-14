6000 TL Ödeme Hesaba Yatmış Olabilir! Vatandaşlara Duyuru Yapıldı

Tc Kimlik numaranız üzerinden 6000 TL'ye kadar ödeme olup olmadığınızı sorgulamak istiyorsanız ücretli bir mesaj atarak, ne kadar sonuç aldığınız hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz. Son zamanlarda yapılan kampanyalarda özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka şubelerine gitmeden kredi başvuruları oldukça rağbet görmektedir. Denizbank, yapmış olduğu yeni açıklamada, 6000 TL'ye kadar ödeme verecek olan bu kredi kampanyalarında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların gelir belgesiz olarak 36 ay vadeye kadar kredi alacağını duyurdu.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabileceğiniz gibi, ayrıca bankadan SMS Kredi Servisi ile cebimde kredi kampanyasına katılarak, oturduğunuz yerden başvurunuzu gerçekleştirebilir ve 6000 TL kredi onayı alıp almadığınızı görebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazdıktan sonra kendi kimlik numaranızı da arada boşluk bırakarak, yazabilir ve bu mesajı: 32 80 numarasına gönderebilirsiniz. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında değerlendirme Genel Müdürlük tarafından yapılacaktır, onaylanan tutarın ne kadar olduğu ise sizin mesaj atmış olduğunuz cep telefonuna gönderilecektir.

Denizbank üzerinden 6000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaşların banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması, kredi kullanacak olan vatandaşın ise yaşı en az 18, en fazla 70 olması gerekmektedir. Denizbank kredi kullanacak olan vatandaşların diğer bankalardaki olan borçlarından dolayı icralık ve avukatlık olmaları durumunda ve sadece emekli olmaları durumunda emekli maaşını kendi bankasına taşımasını taahhüt etmesi durumunda kredi vermektedir. icralık ve avukatlık olan kişiler sigortalı olarak çalışıyorlar ise banka üzerinden sadece ipotek karşılığı kredi kullanabiliyor.

6000 TL'ye kadar kredi onayı almanız durumunda sizlere 36 ay vadeye kadar kredi ödeme tablosu oluşturulmaktadır. Kredi ödeme tablosunu 36 ay vadeli olarak oluşturacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde ise 90 gün erteleme yapma imkanından faydalanırlar.