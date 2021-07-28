Ziraat Bankası Kimliği ile Bankaya Gidenlere 500 TL veya 750 TL Ödeme Yapacak, TC Vatandaşı Olan Alacak

Ziraat Bankası kimlikle banka şubelerine giden kişilere 750 TL ödeyecek. 750 TL ödenmesi almak isteyen kişilerin emekli olması durumunda, emekli maaşlarına göre bu ödemeleri alacaklardır. Eğer sizlerde emekliyseniz, emekli maaşınıza göre 750 TL ödeme alabileceksiniz. Kimliğinizle bankaya gitmeniz yeterli olacaktır. Ziraat Bankası kişilerin maaşlarına göre bu destekleri yapmaya devam ediyor. 500 TL, 625 TL, 750 TL ödemeleri almak isteyenler başvuru yaptıktan sonra 30 gün içinde ödemelerini emekli maaşı hesaplarından alacaklardır.

Ziraat Bankası, ülkemizin kamu bankası olmasından dolayı emekli olan kişilerinde tercih ettiği bankaların başında geliyor. Banka 750 TL'ye kadar hızlı ve anında kişilerin hesaplarına para gönderiyor. Emekli olan kişiler, 750 TL'ye kadar bu destekleri alabileceklerdir. 750 TL destek almak isteyenler, emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde olması gerekmektedir. 1500 TL'ye kadar maaşı olan kişiler, 500 TL, 1500 TL ve 2500 TL arasında maaşı olan kişiler ise 625 TL alacaklardır.

Ziraat Bankası 750 TL Ödemesi

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak emekliler, emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden almaları durumunda hemen 750 TL'ye kadar destek ödemesi alabileceklerdir. Emekli maaşınızı 3 yıl boyunca, bu bankadan alacağınızı taahhüt ederseniz banka sizlere sorgusuz, sualsiz, karşılıksız 750 TL'ye kadar destek verecektir. Bu verilen destek sizin banka hesabınıza yatacaktır. Ziraat Bankası üzerinden 750 TL almak isteyenler, en yakın banka şubesine giderek veya bankanın mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Emekliye Kampanyalar Devam Ediyor

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan kişilere, uygun faizlerle ayrıca kredi ödemeleri yapılyor. Kredi başvurusu yapmak isteyenler, belirli şartlara göre bu kredileri hemen kullanabileceklerdir. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli verilecek bu kredilerde bankalar şartlara uygun olan kişilere, 200.000 TL'ye kadar onay verecek. Bu krediler emekli kredisi olarak kullandırılmaktadır.