Son Dakika Kampanyası, Kredi Alamayanlar Bu Bankadan Hemen 30.000 TL Onay Alacaklar! Flaş Gelişme

Burgan Bank 35.000 TL Kredi Kampanyasını duyurdu. Sizde kredi notunuz düşük olsa bile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Burgan Bank üzerinden 35.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, sizlere bu konu hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.

Burgan bank son zamanlarda daha çok müşteriye ulaşmak için kredi kampanyaları yapmaktadır. Bu bankadan kredi başvurusu yaparak tüm ihtiyaçlarınız için kredi kullanabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olmanız durumunda aynı gün onaylı 35.000 TL krediyi kullanabilirsiniz. Banka 35.000 TL kredi başvurusu için yaptığınız zaman sizin kredi notunuz düşük olsa bile onay verecektir. Burgan bank ihtiyaç kredisi başvurunuzu size en yakın banka şubesinden yapabilirsiniz. Başvuru yapacağınız zaman gelir belgesi ve kimliğinizle birlikte formu doldurup işlem yapabilirsiniz. Şimdi sizlere kredi hakkında diğer bilgilerden bahsedelim.

Burgan Bank 35.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Banka kredi kampanyalarında çalışan müşterilere ve emekli olan müşterilere kredi imkanı vermektedir. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız en az 3 aylık sigortanızın olması durumunda başvuru yapma şansına sahip olacaksınız. Ayrıca emekli olan müşteriler ise emekli maaşlarını bu bankaya taşıması durumunda kredi notu düşük olsa bile kredi alabileceklerdir. Eğer sigorta şartına uymuyorsanız ve emekli maaşınızda bloke olduğu için bu bankaya taşıma yapamıyorsanız ipotekli kredi başvurusu yapmanız gerekmektedir. Banka politikalarına uygun olmayan müşterilerin kredileri maalesef onaylanmayacaktır.

Burgan Bank kredi başvurusu sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Kredi onayı aldığınız zaman banka hemen işlem yapacaktır. 35.000 TL üzerinde kredi başvurusu yaptığınızda banka genel müdürlük onayı verecektir. Bu sebeple aynı gün içinde kredi kullanamayacaksınız. Genel müdürlük 1-2 gün içinde bankaya sizin kredi sonucunuzu gönderecektir.

Burgan Bank 35.000 TL Borç Kapatma Kredisi Başvurusu

İhtiyaç kredisi haricinde ayrıca Burgan Bank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu da yapabilirsiniz. Banka diğer banka kredi borçlarınızı ve kredi kartı borçlarınızı tek bir yere toplayarak 35.000 TL’ye kadar kredi vermektedir. Banka bu kredileri verdiğinde sadece borç kapatacağı için elinize para geçmeyecektir. Kredi başvurusu yaptığınızda tüm borçlarınız hesaplanacak ve buna göre kredi verilecektir. Borç kapatma kredilerinde başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın Burgan Bank şubesine gidebilirsiniz.

35.000 TL Kredi Veren Diğer Bankalar

Eğer bu bankadan kredi almak istemiyorsanız 35.000 TL kredi veren diğer bankaların kampanyalarına da bakabilirsiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde 6 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilirsiniz. Bankalar kamu bankası olmasından dolayı uygun faizlerle kredi vermektedirler.

Kamu bankaları haricinde olan özel bankalardan İş Bankası, QNB Finansbank, Akbank, Garanti BBVA ve Denizbank’ta aynı gün onaylı müşterilerine ihtiyaç kredileri vermektedir. Sizde bu bankaların şubelerine giderek veya internet sitelerine girerek kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Ayrıca banka internet bankacılıklarını kullanıyorsanız şubelere gitmeden de kredinizi kullanabilirsiniz.