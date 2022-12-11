Ziraat bankası kartını kullanan gençlere özel haber! 100 TL geri ödeme yapılacak ve hesaba yatacak!

Ziraat Bankası bankkart genç uygulamasına özel Hepsiburada'da 100 TL bankkart lira kazandıran kampanyasını duyurdu. Ziraat Bankası'nın yıl sonuna kadar geçerli olan bu kampanyası yalnızca bankkart genç kullanıcıları için geçerliliğini koruyor. Bankkart genç kredi kartı ya da banka kartı bulunanlar Hepsiburada uygulaması üzerinden yapacakları alışverişlerde toplamda 100 TL bankkart lira kazanacak. 31 Aralık'ta sona erecek olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin bankkart mobil uygulama içerisinden katılım sağlaması gerekiyor.

Hepsiburada Gençlere Özel 100 TL Hediye Kampanya Şartları

Kazanılan tüm banka kartları 10 Ocak 2023 tarihinde hesaba yükleniyor. Kullanılmadığında 31 Ocak 2023 tarihinde hesaptan geri alınıyor. Anlaşmalı tüm üye işyerlerinde kullanılabiliyor. Her müşteri en fazla 100 TL bankkart lira kazanabiliyor. Ek kart ile yapılacak harcamalar asıl karta aktarılıyor. Kampanya katılım sağlandıktan hemen sonra alışverişini yapılması gerekiyor. Bankkart genç kredi kartı ya da banka kartını kullanarak Hepsiburada internet sitesi içerisinde giriş yapıp 350 TL ve üzeri harcama yapılması gerekiyor.

Hepsiburada Gençlere Özel 100 TL Hediye Kampanya Başvurusu

Her alışverişte 50 TL kazandırıyor. Toplamda 100 TL bankkart lira ödül hediye ediliyor. İptal ya da iade işlemlerinde verilen bankart liralar hesaptan geri alınıyor. Kampanyadan sadece hepsiburada.com internet sitesi ya da mobil uygulamasından yapılacak alışverişlerde geçerliliğini koruyor. Hepsiburadanın market ya da seyahat alanından yapılacak olan alışveriş tutarı sürece dahil edilmiyor.