Son Dakika İş İlanı: 25 Zabıta Memuru Alımı Yapılacak! Şartları ve Başvuru Aşamaları Açıklandı!

Belediye 25 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. İstanbul'un Esenler ilçesindeki belediyede çalışmak üzere 25 zabıta memuru alımı yapılacak. Başvurular 27 Ocak 2023 tarihinde son bulacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen personelin 657 sayılı devlet memuru kanunu kapsamında belirlenmiş yükümlülükleri taşıması gerekiyor. Adayın sınavda elde edeceği derece katılan kişi sayısı özellikleri başvuruya uygun olup olmadığı ve KPSS puan türü üzerinden alımı yapılacaktır.

Zabıta memuru alım süreci 7, 8, 9 ve 10 derecesine göre yapılacak olup 7 ve 8 derecede olanlardan erkek ve kadın karma olmak üzere 15 kişi alınacaktır. KPSSP93 puan türü üzerinden 70 taban puanı ile değerlendirilecektir. 8, 9 ve 10. derecede olanlar için 10 farklı personel KPSSP94 puan türüne göre alınacaktır. 70 taban puan üzerinden değerlendirilecektir.

25 Zabıta Memuru Alımı Şartları

Personelin mahalli idarelerde zabıta olarak görevlendirildiği yerel yönetimlerde ise önlisans programından birinden mezun olması gerekmesi kuralı ve en az B sınıfı sürücü ehliyete sahip olması şartı aranıyor. Bu pozisyonda yapılacak 15 kişinin başvurusu P93 puan türünden değerlendirilecektir. Öte yandan alınacak 10 kişi ise ortaöğretim kurumundan lise ya da dengi bir okuldan mezun olmuş olması ile B sınıfı sürücü belgesine sahip olması yeterli olacaktır. Bu kişilerin ise P94 puan türü üzerinden istenen taban tutarını karşılaması yeterlidir.

Esenler belediyesi tarafından boş pozisyonlara yönelik yapılacak zabıta memuru alımı için aranan arasında şunlar yer alıyor.

Kişinin TC vatandaşı olması

Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması

Görevini kötüye kullanmaması

Erkek adayın askerliğini tamamlamış olması

Görevi yapmayı engel olacak zihni ya da bedensel bir engeli bulunmaması

Başvuru sırasında özel şartların da karşılamıyor olması gerekiyor.

25 Zabıta Memuru Alımı Başvuru Sonuçları

Adaylar sözlü ve uygulamalı iki farklı sınava katılacaktır. 23 Ocak ile 27 Ocak tarihleri arasında başvuru belgeleri şahsen İstanbul Esenler'deki insan kaynakları birliğine teslim edilmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru sonuçları 6 Şubat tarihinde belediyenin internet sayfası üzerinden açıklanacaktır. www.esenler.bel.tr internet adresi üzerinden sınava girmeye hak kazanan adaylar tek tek belirleyecektir. Sözlü sınava girecek adaylar ise 20 Şubat ile 24 Şubat tarihleri arasında duyurulacaktır. Yapılacak sınav sonrasında uygulama alanına geçiş yapılacaktır ve değerlendirilecektir. 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmenin sonuçları www.esenler.tr üzerinden duyurulacaktır.