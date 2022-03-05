Ziraat Bankası Kartına Sahipseniz Bu Haber Sizi İlgilendiriyor, Duyuru Yapıldı Dikkat!

Ziraat Bankası resmi internet sayfası üzerinden çok önemli bir gelişmeye imza atıldı. Ziraat Bankası resmi internet uygulaması üzerinden genç kartı bulunan vatandaşlara kampanya duyurusunda bulunuldu. Ziraat Bankası Bankkart genç kartınız ile yapacağınız alışverişlerde özel toplamda 100 TL bankkart lira verileceği bildirildi.

Ziraat Genç Kartı Olanlar, Kampanyaya Nasıl Katılacak?

Kampanyaya katılım koşulları göz önüne alındığında genel itibari ile 1 Mart ile 30 Nisan 2022 tarihleri arasında geçerli olacağını unutulmamasını da fayda olacaktır. Kampanya bankkart genç kart sahibi olan müşteriler için geçerli olacaktır. Bu kampanyaya bankkart mobil den de katılım sağlaması mümkündür.

Bankkart lira kazanabilmek amacıyla alışveriş yapmadan önce bu kampanyaya katılım sağlanması gerekir. Kampanyaya katılım sağlayan müşteriler, kampanya süresi içerisinde bankkart genç kartları ile market, restoran, cafe ve kitap ile kırtasiye piyasasında bulunan üye işyerlerinde bir sefere mahsus olmak üzere yapacakları ve her 150 TL ile üzeri alışverişlere özel 10 TL, toplamda ise 100 TL bankkart lira kazanacaktır.

İşlemlerin bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde ve bankkart pos cihazlarından yapılması da gerekir. Sadece e-ticaret uygulaması ile hizmet sunan üye işyerlerinden yapılacak işlemler, bu kampanyaya dahil değildir. Bir iş yerinde aynı gün içerisinde gerçekleştirilecek yalnızca ilk işlem kampanya kapsamında geçerli sayılacaktır. Bankkart liralar, kampanya koşullarının yerine getirilmesi durumunda kartları anında yüklenecektir. Bir müşterinin kampanya dönemi içerisinde kazanabileceği en az bankkart lira tutarı 100 TL ile sınırlı tutulmuştur. Harcama tutarı açısından bankartgenç kartının banka kartı özelliği ile yapılacak işlemler dikkate alınarak kampanyaya katılım ise yalnızca asıl kart sahibi müşteriler tarafından yapılacaktır. Kart para yükleme işlemleri kampanyaya dahil tutulmamıştır. Nakit çekim işlemleri, ön provizyon, iade, iptal ile bankkart lira kullanım işlemleri de bu işlemlere ve bu kampanyaya dahil değildir.

Kampanya dönemi içerisinde yapılan işlemlerin iade edilmesi halinde verilmiş olan bankkart liralar geri alınacaktır. Müşterinin, bankkart kumbara uygulamasında yeterli bankkart lirasının bulunmaması halinde kalan tutar, hesap özetine borç şeklinde yansıtılacaktır. Ziraat Bankasıkampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ya da kampanyayı tamamen durdurma yetkisine sahiptir.