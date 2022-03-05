Putin: Ukrayna Uçuşa Yasak Bölge Çatışmaya Katılım Anlamına Gelir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı güçleri Ukrayna'ya "uçuşa yasak bölge" dayatmamaları konusunda uyararak, başka bir ülkenin bu tür bir girişiminin Rus ve Ukrayna güçleri arasındaki askeri çatışmaya bir adım olarak görüleceğini söyledi.

Putin Cumartesi günü Moskova dışında Aeroflot çalışanlarıyla yaptığı görüşmede, "Bu yöndeki herhangi bir hareket bizim açımızdan o ülke tarafından silahlı bir çatışmaya katılım olarak değerlendirilecektir." dedi.

Başbakan, uçuşa yasak bölge dayatmanın "sadece Avrupa için değil, tüm dünya için muazzam ve felaket sonuçlar doğuracağını" da sözlerine ekledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, "bugünden itibaren ölen tüm insanların da sizin yüzünden öleceği" uyarısında bulunarak, nato'ya ülkesine uçuşa yasak bölge dayatmayı reddettiği için sert tepki gösterdi.

NATO, izinsiz tüm uçakların Ukrayna üzerinde uçmasını engelleyecek bir uçuşa yasak bölgenin, Avrupa'da nükleer silahlı Rusya ile geniş çaplı bir savaşa yol açabileceğini söyledi.

Ancak ABD ve diğer NATO üyeleri Kiev'e silah gönderirken ve 1,2 milyondan fazla mülteci kıtaya dökülürken, ukrayna sınırlarının çok ötesindeki ülkelerde çatışmalar şimdiden devam ediyor.

Putin, Ukrayna'daki amaçlarının ülkenin tarafsız hale gelmesi için "askerden arındırma ve Nazizasyon" yoluyla Rusça konuşan toplulukları savunmak olduğunu yineledi.

Ukrayna ve Batılı ülkeler bunu 24 Şubat'ta başlattığı işgalin temelsiz bir bahanesi olarak nitelendirdiler ve Moskova'yı izole etmeyi amaçlayan kapsamlı bir dizi yaptırım uyguladılar.

Aeroflot eğitim merkezinde bir grup kadın uçuş görevlisiyle konuşan Putin, "Uygulanan bu yaptırımlar bir savaş ilanına benziyor, ancak Tanrıya şükür o noktaya gelmedi." dedi.

Başkan ayrıca, Kremlin'in "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı ve sadece profesyonel askerler tarafından gerçekleştirildiğini söylediği bir askerin yer almadığını da söyledi.

Putin, "Tek bir asker yok ve olmasını da planlamıyoruz." dedi. "Ordumuz tüm görevleri yerine getirecektir. Bundan hiç şüphem yok. Her şey planlayacak."

Putin, Rusya'da bir tür sıkıyönetim veya acil durum ilan edilebileceği yönündeki söylentileri de reddetti.

"Sıkıyönetim sadece dış saldırganlığın olduğu durumlarda getirilmelidir ... şu anda bunu yaşamıyoruz ve umarım yaşamayız." dedi.