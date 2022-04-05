Ziraat Bankası kartı olanlara duyuru yapıldı! Kartınız varsa Ramazan bitmeden başvuru yapın! Ziraat Bankası kartı olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı bitmeden başvurularını gerçekleştirerek nakit alabilabilecek. Ziraat Bankası yapmış olduğu son kampanyada, Ramazan Bayramına özel olarak başlattığı Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasında 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak nakit vereceğini ve bu parayı Ramazan Bayramı başlamadan hemen alabileceğiniz açıkladı. Ziraat Bankası üzerinde kartı olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ziraat Bankası kredi politikalarına uygun olmanız durumunda sizlere verilecek olan 20000 TL gelir belgesiz, nakit kredi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlem yapabileceksiniz. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilerde başvurunuzu gerçekleştirmek için hemen hızlı bir şekilde işlemlerinize banka şubeleri üzerinden de yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası üzerinden kredi onayı alabilmeniz için banka sizlere bazı şartlar sunmaktadır. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların bu kredileri kullanabilmeleri için en az 6 aydır aynı işyerinde düzenli olarak çalışıyor olması ve gelir belgesini belgeliyor olması gerekmektedir. Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşlarını bu banka üzerinden alıyorsak 20000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa hızlı bir şekilde sonuç alabileceklerdir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası üzerinden 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, hızlı bir şekilde sonuç alabileceğiniz bu kampanya katılmak için size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvuru yapabilirsiniz. Banka hesabınız var ise şubelere giderken sadece kimliğinizle birlikte gitmeniz yeterli olacaktır.

Düşük faiz oranlarıyla verilecek olan bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 20000 TL ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda bu kredilerde 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilecektir.