PTT önerindeki kuyrukların sebebi çıktı! Ailelere 10.000 TL ödeme yapılacak. Ptt üzerinden 10000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler için rehber hazırlandı. Ptt, ailelere 10000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak ödeme yapacak. Nakit ihtiyacı olan kişilerin özellikle Ramazan Bayramı için kullanabilecekleri bu nakit kampanyasına katılmaları için PTT, hızlı bir şekilde sonuç verecek. Ptt, Ramazan Bayramı için yapılacak olan bu kampanyada 10000 TL'ye kadar, kredi kullanacak olan kişilere, Aktif Bank üzerinden işlem yapacak. Ptt ile aktif Bank arasındaki yapılan anlaşma sonrasında başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyen aileler, cep telefonları üzerinden SMS atarak veya banka şubelerine giderek başvurularını gerçekleştirebilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda PTT ve aktif Bank arasında yapılan anlaşma ile birlikte sizlerde bu işlemlerden faydalanabilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz.

Başvuru nasıl yapılır?

Nakit başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndermeleri durumunda PTT den başlatmış olduğu düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabileceklerdir.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden atmış oldukları bu mesaj sonrasında kredi onayı almaları durumunda gönderilecek olan mesajda, kaç para, onay aldıkları belli olmaktadır.

Onay mesajından sonra banka, sizleri arayacak ve krediyi nasıl kullanmak istediğiniz hakkında bilgiler isteyecek. Dileyen müşteriler, kredileri PTT şubesi üzerinden kullanabilir, dileyen müşteriler ise ev veya iş adresleri üzerinden bu parayı alabilir. 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, ayrıca, en yakın PTT şubesine giderek kimlikleriyle birlikte PTT gişe personeli desteğiyle birlikte başvurusunu gerçekleştirebilir. 36 ay vadeye kadar ödenecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapılıyor.

Ptt ayrıca emekli olan vatandaşlara 80000 TL'ye kadar nakit imkanı sağlayan bankaların başında gelmektedir. Emekli olan vatandaşlar PTT üzerinden işlem yapacaklarsa emekli maaşımı bu bankadan alınması durumunda, kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Emekli olan kişiler, 80000 TL nakit kullanmaları durumunda yirmidört ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabilecek ve diğer bankadaki olan tüm banka borçlarında kapatabilecektir.