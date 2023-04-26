Ziraat Bankası Kampanyası: Bankkart ile Yapılan 5.000 TL ve Üzeri Alışverişlerde 500 TL Hediye

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, Bankkart sahiplerine özel bir kampanya başlatıldığı duyuruldu. Kampanya kapsamında, Bankkart ile yapılan 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 250 TL, toplamda 500 TL Bankkart Lira hediye edileceği belirtildi. Kampanyanın 30 Nisan tarihinde sona ereceği açıklandı.

Bankkart POS’undan farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde hediye para verileceği duyuruldu. Kampanyaya katılımın Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden veya BESYA yazıp 4757’ye SMS gönderilerek sağlanabileceği belirtildi.

Kampanya kapsamında kazanılabilecek en fazla Bankkart Lira tutarının 500 TL olduğu ifade edilirken, kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin kartlarına ödül tutarının anında yansıyacağı vurgulandı. Bankkart kredi kartı ve banka kartı özellikleri ile yapılan işlemlerin dikkate alınacağı, katılımın sadece asıl kart sahipleri tarafından yapılacağı ve nakit çekim, ön provizyon, iade, iptal ve Bankkart Lira kullanım işlemlerinin kampanyaya dahil olmadığı da açıklandı.

Ziraat Bankası, resmi web sayfası üzerinden yaptığı açıklamada kampanya detaylarını paylaşırken, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin kampanya koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkına sahip olduğunu da belirtti.

Bankkart sahiplerinin yararlanabileceği bu kampanya, özellikle beyaz eşya sektörü alışverişleri gibi yüksek tutarlı alışverişlerde avantaj sağlayacak bir fırsat sunuyor. Bankkart sahiplerinin kampanya detaylarını inceleyerek, kampanyaya katılım sağlamaları ve alışverişlerinde hediye Bankkart Lira kazanmaları mümkün olacak.