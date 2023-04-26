BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour SA Üzerinden Alışveriş Yapanları İlgilendiren Haber!

Rekabet Kurumu'nun, BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour SA'ya yönelik yürüttüğü soruşturma sonucunda verdiği 2,7 milyar TL idari para cezasına itiraz eden tarafların idari mahkemeye yaptığı başvurular reddedildi. Bu kararla birlikte marketlerin ceza ödeme yükümlülüğü devam ediyor.

Zincir marketlerin tedarikçilerle danışıklı fiyat oluşturarak fiyatları fahiş şekilde arttırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma, 2021 yılında 5 zincir market ve 1 tedarikçi firmaya 2,7 milyar TL idari para cezası verilmesiyle sonuçlandı. Ancak marketler, cezanın iptal edilmesi ve yürürlülüğün durdurulması için Ankara 7'nci İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Mahkeme, verilen cezanın hukuka uygun olduğuna hükmederek tüm itirazları reddetti. Ancak marketlerin bu kararı istinafa taşıması için 30 günlük süreleri var. Mahkemenin kararının ardından Rekabet Kurumu, marketlerin itirazının reddedilmesiyle birlikte cezanın ödenmesi yönünde bir açıklama yapmadı.

Bu karar, tedarik zincirlerindeki rekabeti korumak ve tüketicilerin fahiş fiyatlardan korunmasını sağlamak amacıyla alınmıştı. Zincir marketlerin, tedarikçilerle danışıklı fiyat oluşturarak piyasada rekabeti bozması ve tüketicilerin mağdur olmasına neden olması, Rekabet Kurumu'nun müdahalesini gerektiren bir durum olarak değerlendirilmişti. Zincir marketlerin itirazlarının reddedilmesiyle birlikte 2,7 milyar TL'lik ceza yükümlülüğü devam ediyor. Marketlerin, istinaf yoluyla karara itiraz edebileceği belirtiliyor.

CEZA GELDİ

Ancak marketlerin bu kararı istinafa taşıma hakları da bulunuyor. İddialara göre marketlerin, cezaların yürürlüğünün durdurulması ve iptali talebiyle Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurabileceği belirtiliyor. Bu süreç içinde Rekabet Kurumu'nun cezayı tahsil etmeyeceği ifade ediliyor.

Cezaların kesilmesinin ardından zincir marketler, cezaları kabul etmeyerek karara itiraz etmişti. Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin aldığı son kararla birlikte marketlerin itirazı reddedilmiş oldu. Ancak marketler, istinaf yolu açık olduğu için bu karara itiraz edebilecek.

Rekabet Kurumu, yaptığı açıklamada, cezaların belirlenmesinde marketlerin tedarik zinciri ve fiyat politikalarının incelendiğini belirtti. Kurum, marketlerin fiyatlarını aynı anda ve aynı oranda arttırdığını, böylece kartel oluşturduklarını tespit etmişti.

Son dönemde tüketicilerin yoğun şikayetlerine neden olan fiyat artışlarına karşı Rekabet Kurumu'nun aldığı bu karar, tüketiciler tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak marketlerin cezaya itiraz etmesi ve mahkeme kararının istinaf yolu açık olması, konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Yukarıda verilen habere ilişkin olarak, tüketiciler açısından önemli olan husus, marketlerin fiyat artışlarına ilişkin politikalarının incelenerek, gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Rekabet Kurumu'nun aldığı kararların tüketicilerin haklarını korumak adına önemli olduğu unutulmamalıdır.