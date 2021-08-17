Ziraat Bankası, ING Bank ve TEB Bankası 15 Yıl Vadeli Kredi Vereceğini Açıkladı, Başvuru 3 Ay Ertelemeli Olacak

Bankalardan kredi kullanmak isteyen kişiler için yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. 3 banka üzerinden verilecek olan konut kredilerinde 15 yıl vadeli kredi kullanabileceksiniz. Bankalar yaptıkları bu kampanyalar ile birlikte yeni avantajların da resmi internet siteleri üzerinden duyurdu. Ziraat Bankası TEB Bankası ve İNG Bankası üzerinden verilecek olan konut kredilerinde artık kira öder gibi evsahibi olma imkanı sizlere sunulacak. 3 bankanın yapmış olduğu kredi kampanyası sonrasında konut kredilerinde de düşük faiz oranları ile işlem yapılacak. Bankaların son dakika olarak yapmış olduğu duyuru ve kampanya şartlarını haberimizde bulabilirsiniz.

ING Bank 120 Ay Vadeli Konut Kredisi

Ev sahibi olmak isteyenler ING Bank üzerinden konut kredisi başvurusu yaptıklarında en fazla 120 ay vadeye kadar kredi kullanabiliyorlar. ING Bank müşterilerine 1.34 faiz oranları ile konut kredisi verirken, ilk kredi taksit ödemenizde de 3 ay erteleme yapma imkanı sunuyor. Düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak istiyorsanız bu bankadan kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir. İNG Bank şubelerine giderek kimlik gelir belgesi ve alacağınız evin tapu belgeleriyle birlikte başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi değerlendirilmesi yapıldıktan sonra alacağınız evin ekspertiz değerinin yüzde seksenine kadar bu banka üzerinden kredi kullanabileceksiniz. Geri kalan yüzde yirmilik kısım bankaya teminat olarak hesabınıza yatırılması gerekiyor.

Ziraat Bankası 180 Ay Vadeli Konut Kredisi

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden düşük faizler ile 180 ay vadeli konut kredisi kullanabilirsiniz. 15 yıl vadeye kadar kredi veren Ziraat Bankası, ilk kredi taksit ödemenizde de 3 ay erteleme yapıyor. Ziraat Bankası üzerinden yapılan bu kredi kampanyasında başvuru yapacak olan kişilerin banka kredi politikalarına uygun olması ile birlikte konut kredisi onayı verilecektir. 180 ay vadeli ve 120 ay vadeli kredi seçeneklerine başvuru yaparak, 1.50 faiz oranlarıyla konut kredisi kullanabilirsiniz.

TEB 1.43 Faizli Konut Kredisi

TEB Bankası üzerinden de kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler 1.43 faiz oranlarıyla 180 ay vadeye kadar kredi kullanabilir. Size en yakın TEB Bankası şubesine giderek düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanmak istiyorsanız, bankanın uygulamış olduğu kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız durumunda konut kredisini kullanabilirsiniz. 120 ay vadeli ve 180 ay vadeli kredi seçeneklerini inceleyerek başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz.