Kredi notu olmayan kişilere 25000 TL ihtiyaç kredisi veriliyor. Kredi notu olmayan kişilere kredi notu oluşturmaları için 25 bin TL kredi kampanyası başladı. Sizlerde bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yaparak ihtiyaç kredisi kullanabilir ve ihtiyaç kredisi ödeyerek kredi notunuzu düzeltebilirsiniz.

Bilindiği gibi bankalardan kredi alacak olan müşterilerin kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi notu sorgulamaktadır. Kredi notu 0 olan müşteriler maalesef onay alamaz. Ama bazı bankalar bazı şartlara uygun olan müşterilere kredi notu sıfır olsa bile ihtiyaç kredisi veriyor. Sizlerde eğer bu bankalardan kredi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar 25000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi notu sıfır olan müşterilerin en az 3 ay ve 6 ay arasında sigortalarının olması durumunda vereceğimiz bankalar üzerinden kredi başvurusu yapacağını söyleyebiliyoruz.

Garanti Bankası 25000 TL kredi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden 25000 TL kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka başvuru şartı olarak sizden 3 aylık sigortanızın olmasını isteyecektir. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kredi başvurunuz hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kredi sonucu onaylanan kişiler ise kredilerine anında kullanabilirler. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız bu krediler haricinde kredi onayı alan müşteriler Garanti Bankası üzerinden kredi kartı alabiliyor.

Vakıfbank 25000 TL kredi başvurusu

0 kredi puanı olan müşteriler 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurularını Vakıfbank üzerinden yapmaktadır. Vakıfbank 25 bin TL'ye kadar müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sağlar. Sizler de hızlı bir şekilde onay almak istiyorsanız 25000 TL kredi başvurusu için Vakıfbank şubelerine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gitmeniz gerekiyor. 6 aylık sigortanızın olması durumunda banka sizlere anında onay verecektir. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra şartlara uygun olan müşteriler kredilerine anında kullanabilirler. Vakıfbank devlet bankası olmasından dolayı daha düşük faiz oranları ile birlikte müşterilerine kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası 25000 TL ihtiyaç kredisi

Ziraat Bankası üzerinden de 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bankaya 36 ay vadeye kadar müşterilerine kredi imkanı sağlıyor. Size en yakın Ziraat Bankası şubesinden sadece kimlik ve gelir belgenizi götürerek kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Kredi notunuz sıfır olsa bile bu krediyi alabilirsiniz. Emekli iseniz ve daha önce hiçbir bankadan kredi kullanmadıysanız emekli maaşını Ziraat Bankası'na kaşıyarak bu bankadan daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirsiniz.