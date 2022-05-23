Ziraat Bankası hesaplarınızı kontrol edin! 15.000 TL ödeme almış olabilirsiniz. Ziraat Bankası yapmış olduğu duyuru ile birlikte 36 ay vadeli kredi verecek. Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşları yapılacak olan bu kampanyada, 15 bin TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara şartları uygun olması durumunda işlemleri kolay bir şekilde yapılacak.

Ziraat Bankası para ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada 36 ay vadeli olarak vereceği ihtiyaç kredilerinde hızlı birşekilde işlem yapacağını açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizler de Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, 15 bin TL ödeme alabileceksiniz.

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka hesabı olması ile birlikte internet bankacılığı üzerinden kredi imkanından faydalanacağını duyurdu. Ziraat Bankası, hesabınız ile alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte banka hesaplarına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikleri zaman internet bankacılığı üzerinden yapacakları tüm işlemlerde, şubelere gitmeden de krediyi kendi hesabına atabiliyor. Başvuru yapacak olan kişilerin bireysel müşteri olması durumunda banka kredi puanına bakılarak, internet üzerinden verilen tüm krediler de hesaba ödeme yapılmaktadır.

Emekli olan vatandaşların bu banka üzerinden kredi kullanabilmeleri için emekli maaş hesapları üzerinden alacakları kredi kampanyasıyla birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Emekli maaşınızı almış olduğumuz bu banka üzerinden sadece 15 bin TL değil, daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sizlere sunulmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden sigortalı olarak çalışan vatandaşların kredi kullanabilmeleri için banka kredi puanı yüksek olması ve sigortalılık durumlarının son 6 aydır aynı işyerinde olması gerekiyor.