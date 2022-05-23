23 Mayıs Başlama Tarihi: Nakit Ödemeleri Hesaplara Yattı! Son Dakika haberi geldi! Nakit ihtiyacı olan kişiler için yeni bir kampanya duyurusu başlatıldı. 23 Mayıs tarihinde başlayacak olan bu kampanya, Denizbank tarafından kişilerin hesaplarını anında ödenecek. Emekli maaş almanız ve bireysel bir işyerinde çalışıyor olmanız durumunda sizlere, bireysel tüketici kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde 50000 TL'ye kadar işlem yapabileceksiniz.

50000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere hızlı bir şekilde işlem yapacak olan Bu bankalar, yapmış oldukları kampanya ile birlikte vatandaşlarımızı bir şekil, kredi imkanı sunmaya devam edecektir. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, banka kredi puanınızın 1300 ve üzerinde olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.

Denizbank 50000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabiliyor.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını 32 80 numarasına gönderebilir.

50000 TL'ye kadar başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyasında banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde onay alabilmektedirler.

36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabileceğiniz bu kredi kampanyasında ay sonuna kadar kullanacağınız tüm kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sizlere sormaktadır.

Sadece SMS ile değil, internet sitesi üzerinden ATM üzerinden ve müşteri hizmetleri numarasını arayarak da Denizbank'ın vermiş olduğu bu 50000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirerek, işlem yapabilirsiniz.