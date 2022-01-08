Ziraat Bankası Hesabınız Varsa veya Yeni Hesap Açacaksanız Banka Sizlerin Hesabınıza Bu Ay İçinde 15.000 TL Verecek

Ziraat Bankası, yeni kampanyası ile birlikte resmi internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankası üzerinden 15 bin TL ödeme, yeni ve eski hesabı olan vatandaşlar alabilecek.

Ziraat Bankasının başlatmış olduğu yeni kampanyada destek kredisi olarak vermiş olduğu on beş bin TL ihtiyaç kredisi için 36 ay vadeye kadar vatandaşlara kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Nakit kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 15000 TL ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda hemen aynı gün içinde para banka hesabına yatırılacak.

Para sıkıntısı çeken bireysel müşterilerin başvuru yapabilecekleri bu kredi kampanyasını da Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile vatandaşlara kredi desteği vereceğini açıkladı. Acil nakit ihtiyacınız varsa, Ziraat Bankasının yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak, 5 dakika içerisinde onayı almanız halinde parayı hesaba yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası 15.000 TL İçin Şartlar Nedir?

Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olması durumunda, on beş bin TL'ye kadar nakit ödeme onayı alabiliyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişinin bazı şartlara uygun olması gerekiyor.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Kişinin ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı da vardır.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişi, en az 1100 ve üzerinde bir kredi notu olması ve düzenli bir geliri olması gerekmektedir. Emekli olan kişilerin emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinden alınması şartı vardır.

Bankalarda daha önceki icralık ve avukatlık olan vatandaşlar, Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapamaz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri yeni kredi kampanyasına katılmak için isterlerse ki, internet bankacılığı üzerinden de başvuru yapabilecektir.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası, 15000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gidebilir veya bankanın internet sitesi üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası, 15000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olan bu kredilere hemen kullanabilecektir.