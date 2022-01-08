TC Kimlik Numaranıza 10.000 TL Ödeme Haberi Tekrar Geldi: Başvuru Yaparak Alacaksınız!

Kimlik numarası üzerinden 10.000 TL ödeme alınacak. Son dakika kampanyasında başvuru yapacak olan kişiler 10.000 TL hemen hesaba atacak. Peki nasıl? İşte detaylar...

TC kimlik numarası üzerinden destek için 10.000 TL almak isteyenler 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. 10.000 TL kredi alacak kişiler banka şartlarına uygun olması gerekiyor.

Son zamanlarda bankalar oldukça hızlı ve kolay kredi veriyor. Bu kredilerde şartlara uygun olan kişiler ve hesabı olan kişiler bankaya gitmeden kredi kullanıyorlar. Bankalar artık uzaktan müşterilerine kredi imkanı sunuyor.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler belirli şartlara göre hemen 10.000 TL alacaklar. Birden fazla bankanın yaptığı bu kampanya da sizlere en kolay kredi veren bankaları listeledik..

Denizbank

Denizbank üzerinden kredi için SMS atılıyor. Banka yaptığı açıklamadan sonra SMS ile kredi alacak kişilerin hemen onaylı bu kredileri SMS atarak öğreneceklerini söyledi. SMS ile kredi başvurusu için Kredim TC kimlik yazarak 3280 numarasına göndererek hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak hemen 10.000 TL alabilirsiniz.

QNB Finansbank

TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atın hemen ne kadar kredi onayı aldığınızı görün. QNB Finansbank 5 dakika içinde sizlere kredi sonucu veriyor. Uygun faiz oranları ile 10.000 TL 36 ay vadeli kredi için SMS haricinde banka resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.

Garanti Bankası

Garanti Bankası şubelerine gitmeden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka hesabınızın olması ve hesabınıza bağlı bir internet şifresi olması gerekmektedir. Garanti Bankası üzerinden kredi alacak kişiler 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabileceklerdir.

Banka şubelerine giderek kredi başvurusu yapacak olan kişiler sadece kimlikleri ile birlikte başvuru gerçekleştirebilirler. Detaylı bilgi ve faiz oranlarını banka internet sitesinden öğrenebilirsiniz.