Ziraat Bankası hesabı olanlar için önemli duyuru yapıldı, 5 gün içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor, Son Dakika

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte son zamanlarda vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını çözmeye devam ediyor. Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda istedikleri zaman bu bankalar üzerinden kredi onayı alabilecek. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız belirtilen şartlara uygun olan kişiler 5 gün içerisinde başvuru yaparsa düşük faiz oranları ile kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası 0.99 faiz oranları ile 10 bin TL'ye kadar verilirken 10.000 TL üzerinde 1.31 faiz oranları ile vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Düşük faizli kredi kullanacak olan kişilerin Banka hesabı olması şarttır. Banka hesabınız üzerinden internet şifresi alarak hemen başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyanın duyurusunu kendi sosyal medya hesapları üzerinden ve kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada daha önce Ziraat Bankası üzerinden kredi veya kredi kartı kullanmış kullanmış oldukları bu ürünleri düzenli Ödemiş olan vatandaşlar banka hesaplarının üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak buradan Kredi başvurusunda bulunabilecek.

Ziraat Bankası banka hesabı olan kişiler başvuru yaptıktan sonra hemen sonucu alacak ve bankadan son 5 gün için duyurduğu düşük faiz oranları ile kredi kullanacak. Bankalar yapmış olduğu bu kampanyalar da 36 ay vadeye kadar kredi imkanı vatandaşlara sunuyor. Almış olduğunuz Kredi limitini 36 ay vadeye kadar böyle renkli ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleyerek rahat bir nefes alabilirsiniz.

Ziraat Bankası ayrıca emekli olan vatandaşlara yapmış olduğu kampanyalarında devam ettiği hakkında bilgiler duyurdu. Emekli maaşını Ziraat bankası'na taşıyan vatandaşlar Kredi notu düşük olsa bile Ziraat Bankası üzerinden yüksek limitli kredi onayı alabiliyor. Ziraat bankası'na emekli maaşınızı taşıma duysanız ve taşımak istiyorsanız e-devlet Sitesi üzerinden başvuru yaparak hemen işlem yapabilir Ziraat Bankası kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Ziraat bankası'nın resmi internet sitesine girerek başvuru yapabilir güncel faiz oranlarını öğrenebilir ve bankanın yapmış olduğu diğer kredi kampanyaları hakkında bilgileri alabilirsiniz.