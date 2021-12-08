Cumhurbaşkanı Duyurdu, Meclisten Geçti, Emekliye 1100 TL Yılbaşı İkramiyesi Verilecek, Ne Zaman Yatacak?

Emekli olan kişiler devlet destekli olarak verilecek ikramiyeler hakkında bilgiler araştırmaktadır. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden emekli olan vatandaşlar devlet tarafından kendilerine destek beklemektedir. Zor zamanlarda yardıma koşan devlet Ramazan ve Kurban Bayramı'nda vermiş olduğu 1100 TL ikramiyeler için yılbaşı için de verileceği hakkında çalışmalar yapıyor.

Emekli maaşı alan kişiler kararın onaylanması sonrasında hiçbir şekilde başvuru yapmasına gerek olmadan yılbaşı olmadan 1100 TL ödeme alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri hakkında detaylı açıklamalar sunuldu. Emekli olan kişilerin özellikle beklemiş oldukları ocak emekli zammı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Yılbaşı ikramiyeleri ile ilgili detaylı çalışmaların yapıldığı hakkında bilgiler veriyor.

1100 TL ye kadar verilecek olan yılbaşı ikramiyelerini alacak olan kişiler kampanya detayları hakkında bilgileri merak etmekte. 1100 TL ye kadar yıl başı ikramiyesi almak isteyen emekliler Aralık ayından sonra emekli maaşı bağlanması durumunda veya daha önceden de emekli maaşı alması durumunda dul ve yetim maaşı olsa bile 1100 TL ikramiye alabilecek.

Herhangi bir başvuru yapılmayan bu ödemelerde hesabınıza 1100 TL ödeme yatacak. Meclis onayından de geçecek olan 1100 TL yılbaşı ikramiyesi kararı onaylandıktan ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra kişilerin banka hesaplarına yatacak. Ayrıca Ocak zammı ile ilgili gelişmeler de bu hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Emekli olan kişiler yılbaşı ikramiyesi alarak rahat bir nefes alabilecek.