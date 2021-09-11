Ziraat Bankası hesabı olanlar için önemli duyuru, 10.000 TL hesaplara yükleniyor

Son dakika, kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden hemen onaylı anında kredi kampanyası başladı. Başvuru yapmak isteyenlere anında kredi imkanı tanıyan Ziraat Bankası, son dakika kampanyası ile umut oldu. Banka hesabı olan kişilere, 10.000 TL'ye kadar ödeme yapacak olan Ziraat Bankası, 36 ay vadeye ve 3 ay ertelemeli kredili seçenekleri ile başvuru almaya başladı.

Ziraat Bankası üzerinden düşük faiz oranları ve uygun kredi kampanyaları ile acil ihtiyaçlarınızı gidereceksiniz. Bankanın kendi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile kredi kampanyası da resmen başladı. Banka hesabı olanlar, internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusu yapacak. Yapılan başvularda onay alırsanız, hemen hesabınıza bu ödeme yatacak...

Ziraat Bankası 10.000 TL Ödeme...

Ziraat Bankası 10.000 TL ödeme için yeni kampanya başlattı. Düşük faiz oranları ile Ziraat Mobil uygulaması üzerinden kredi kampanyası yapıyor. Ziraat Bankası 10.000 TL'ye kadar yaptığı bu kredi kampanyasında son dakika duyurusu olay oldu. Başvuru yapacak olan kişiler, hemen başvuru yaparak onay alırsa, onaylanan tutar hesaba yatacak.

Ziraat Bankası kredi politikalarına uygun olan kişiler, bu kredileri hemen alacak. 10.000 TL kredi aldığınızda 3 ay veya 2 ay ertelemeli ilk taksit ödemesini yapabilirsiniz. Toplamda banka 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, kişilerin kredi notuna göre de faiz oranı uygulanacaktır. Ziraat Bankası üzerinden 10.000 TL ödeme alacak kişiler, belirlenen şartlar dahilinde hemen kredilerini banka şubelerinden de alabilir. Size en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile giderseniz, kredi başvurusu yapabilir, onaylı kredinizi de hemen kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli olan kişilere de destek veriyor. Ziraat Bankası emekli kredisi ile, emekli maaşını bu banka üzerinden alan kişilere ödemeler yapılıyor. Size en yakın banka şubesine giderek emekli kredisi detaylarını öğrenebilirsiniz...