QNB Finansbank Düşük Faizli Acil Kredi Veriyor, Son Dakika Duyurdu

Bankaların yaptıkları yeni kampanyalardan birisi de acil kredi kampanyasıdır. Acil kredi kampanyasına katılmak isteyenler, belirlenen şartlar dahilinde hemen onay alıyorlar. QNB Finansbank üzerinden yapılan son dakika kampanyası ile banka acil kredi olarak 10.000 TL'ye kadar işlem yapacak. Yapılan bu kampanya düşük faizli olacak ve kişilerin kredi notuna göre faiz oranları ile verilecek. 10.000 TL'ye kadar acil para ihtiyacı olan kişilere kredi veren bu banka üzerinden hemen destek parası ödemesi alabilirsiniz.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

QNB Finansbank üzerinden kredi alacak kişilere, uygun faizlerle hemen onay verilecek. QNB Finansbank kredi başvurusu SMS ile yapılacak. SMS ile kredi başvurusu yapmak için TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak atabilirsiniz. 5030 SMS numarasına attığınız mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve bu sonuca göre kredinizi kullandıracaktır. QNB Finansbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli kredilerini bankaya giderek de alabilecekler.

Banka Şubelerinden Başvuru

Kredi alacak kişilere, QNB Finansbank banka şubelerinden de kredi veriyor. Kredi almak isteyenler, bu banka üzerinden hemen kredi başvurusu yaparak, 10.000 TL kredi alabilmeleri için kimlikleri yeterli olacaktır. TC kimlik ile en yakın banka şubesine giderek, gişe personeli veya banka bireysel müşteri temsilcisi ile kredi başvurunuzu yapabilir, onaylanan kredinizi hesaba atabilirsiniz.

QNB Finansbank Online Kredi

QNB Finansbank üzerinden de online ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Banka hesabı olan kişiler, bankadan aldıkları internet bankacılığı şifresi ile birlikte, hemen başvuru yapabilir, onaylanan tutar kadar kredilerini hemen hesaplarına atabilirler. SMS ile kredi başvurusu yaptığınızda ve diğer türlü banka kredi başvurularını yaptığınızda onay alırsanız, onaylı tutarı QNB mobil uygulaması üzerinden de kullanabilirsiniz.