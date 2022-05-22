Ziraat Bankası hesabı olanlar dikkat! 4 gün içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden yeni bir kampanya duyurusu Haberi geldi. 4 gün içinde başvuru yapacak olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile nakit imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin bireysel müşteri olması ile birlikte hızlı bir şekilde banka üzerinden kredilerine anında alabilmektedirler.

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar kendi hesapları aracılığı ile alacakları internet şifresi ile birlikte internet bankacılığına ve bankanın kendi mobil uygulamasına giriş yaparak buradan Kredi başvurusunda bulunması durumunda hızlı bir şekilde Onay alabilmektedir.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır.

10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilmeleri için banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması sigortalı olarak çalışıyor ise uzun süredir aynı iş yerinde çalışıyor olması ve emekli olması durumunda ise emekli maaşını Bu banka üzerinden alıyor olması gerekmektedir.

Yapılacak olan kampanya duyurusu ile birlikte sizler de hızlı bir şekilde Kredi başvurunuzu Ziraat Bankası üzerinden yapabilecek ve nakit kredinizi İstediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası üzerinden 4 gün içerisinde yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar banka şubelerine giderek kimlikleri ve gelir belgeleri ile birlikte işlem yapabildikleri gibi Banka hesabı olan vatandaşları ise mobil uygulama üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden artık sadece tüm bankacılık işlemleriniz değil kredi ve kredi kartı işlemlerinizi de kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabilecek ve kredinizi anında kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşları için de yapılan yeni kampanyada emekli maaşı hesabınız üzerinden yapacağınız kredi başvurusu ile birlikte banka şubelerine gitmeden internet bankacılığında kullanarak kredi kullanabileceksiniz.