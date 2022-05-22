Esra Bilgiç Disney Plus’ın En İddialı Dizisiyle Anlaştı

Dijital platform Disney Plus Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapmıştı ve 14 Haziran 2022 tarihinde yayın hayatına başlayacağını duyurmuştu. Platform pek çok ünlü isimli anlaşmalar yapmış ve bu gelişmeler ile adından söz ettirmişti. Söz konusu platformun en özel dizisi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 2023 senesinde yayınlanacak ve seyirci ile buluşacak. Bu projenin Atatürk'ün hayatını ele alacağı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Bu proje bir süredir Aras Bulut İynemli ile beraber anılıyordu ve ünlü oyuncunun Atatürk'e hayat vereceği konuşuluyordu. Başarılı isim Atatürk'e hayat verecek olması nedeniyle şimdiden kampa girdi ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Bununla birlikte ünlü oyuncu Songül Öden’in de Atatürk'ün annesi olan Zübeyde Hanım'a hayat vereceği yönünde bilgilere ulaşıldı.

Dizide dünyaca ünlü aktris olan Emma Watson'ın rol alacağı konuşulmuş ve bu gelişme sosyal medyaya damga vurmuştu. Diğer taraftan oyuncu kadrosunda Sarp Akkaya'nın da yer alacağı öğrenildi ve ünlü oyuncunun hayranları bu gelişme karşısında çok mutlu oldu. Esra Bilgiç ise son olarak dizinin kadrosuna dahil olan isim olarak adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu son olarak ekranlarda Fox TV projesi olan Kanunsuz Topraklar ile yer almıştı.

Başarılı oyunculuğu ile son zamanların aranılan isimleri arasında yer alan Esra Bilgiç Ramo dizisi ile büyük bir çıkış yakalamış ve geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Bu defa Disney Plus’ın özenle hazırlıklarını sürdürüp ve büyük önem verdiği diziyle anılan ünlü oyuncu Esra Bilgiç adından söz ettirmeye devam ediyor.

Projenin çekimlerine Temmuz ayında başlanacağı ifade edilmişti ve 2023 senesinde yayınlanacağı konuşulmuştu. Bu projenin yalnızca Türkiye'de değil dünyada da büyük bir ilgi çekmesi bekleniyor ve yaşanacak olan gelişmeler merak içerisinde takip ediliyor.