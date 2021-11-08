Ziraat Bankası hesabı olanlar 12 kasım'a kadar başvuru yapması gerekiyor

Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada son günleri yaklaştığını müşterilerine duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden Banka hesabı olan kişiler 12 kasım'a kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaparsa banka şubelerine gitmeden online olarak internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabilecek. Ziraat Bankası hesabı olan kişiler 12 kasım'a kadar kendi hesapları üzerinden aldıkları internet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek kredi başvurusu yapabilir ve 20.000 TL'ye kadar şartsız banka şubelerine gitmeden gelir belgesiz kredi kullanabilir.

Pandemi döneminde ve sonrasında Para ihtiyacı olan kişilerin ilk tercih ettiği banka olan ve ülkemizde düşük faizli kredi veren kamu Bankası olan Ziraat Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada son günleri geldiğini duyurdu. Ziraat Bankası müşterisi iseniz banka hesabınız üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve şubelere gitmeden gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın internet bankacılığı şifresini almamız gerekiyor. İnternet bankacılığı şifresini almak için Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayabilir veya size en yakın banka şubesine giderek buradan internet şifresi oluşturabilirsiniz.

T.c. kimlik numaranız ile birlikte internet şifreniz ile Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak buradan acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve 20 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli düşük faizli kredi için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra banka sizleri değerlendirmeye alacak ve değerlendirme sonrasında sizlere Kredi sonucunu bildirecek. Kredi sonucu olumlu olan müşteriler banka şubelerine gitmeden işlemleri tamamlayarak mobil uygulama üzerinden kendi Ziraat Bankası hesaplarına onaylanan tutar kadar krediyi hesaplarına yatıracak.

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Ziraat Bankası banka müşterileri eğer internet bankacılığı üzerinden kredi onayı alamadıysan en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve 20.000 TL üzerinde de kredi kullanabilir. Alacağınız kredilerde banka kendin maaş müşterilerine özel faiz oranları ile işlem yaparken Kredi kullanacak olan kişilerin geçmiş kredi ve kredi kartı ödeme performanslarına bakılarak onay verilecektir. Detaylı bilgileri öğrenmek istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek buradan başvuru hakkında bilgi alabilir veya resmi internet sitesi üzerinden kredi kampanyasını inceleyebilirsiniz.