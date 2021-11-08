5030 numarasına mesaj atarak 75 bin TL kredi onayı veriliyor

5030 numarasına mesaj atarak 75 bin TL'ye kadar kredi onayı alabilirsiniz. 5030 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında banka tarafından sizlere 75 bin TL'ye kadar değerlendirme yapılır. Qnb Finansbank tarafından yapılan Bu kampanyada Kredi ihtiyacı olan kişilere banka şubelerine gitmeden SMS atarak Kredi imkanı tanınıyor. Qnb Finansbank Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilere 75 bin TL'ye kadar kredi onayı vereceğini duyurdu. 75 bin TL'ye kadar alacağınız bu krediler de 24 ay vade yapabilir 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde ise 36 ay vadeli Kredi kullanabilirsiniz.

50 30 75 bin TL kredi başvurusu için şartlar nelerdir?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankaların belirlediği Kredi şartlarına uygun olması gerekiyor. Kredi almak istiyorsanız qnb Finansbank kredi politikalarını bilmeniz gerekmekte. Qnb Finansbank 75 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin kredi notuna ve Banka kredi sicili ne bakarak Kredi sonucu verir. Qnb Finansbank 75 bin TL'ye kadar kredi vereceği müşterilerin banka kredi notu en az 1400 ve üzerinde olmasını istiyor.

Banka kredi notu uygun olan müşteriler diğer bankalarda kullanmış olduğu kredi ve kredi kartı ürünlerinde gecikme yaşamamış olması şartı da vardır. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bu bankadan alırsa daha yüksek limitler de kredi kullanabilir.

5030 kredi başvurusu nasıl yapılır?

Cep telefonumuzdan mesaj atarak 5030 sms kredi kampanyasına katılabilirsiniz. 5030 sms kredi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kendi t.c. kimlik numaralarını yazmalı ve 11 haneli t.c. kimlik numarasını yazdıktan sonra bu mesajı 5030 numarasına göndermeli. 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve kredi sonucu uygun olan kişiler en yakın banka şubesine giderek Kredi kullanabilecek.

Qnb Finansbank üzerinden kredi onayı alan kişiler kendi kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanacak ve faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar kredi kullanacak. İlk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapacağınız bu krediler ile ilgili bilgileri öğrenmek istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girebilirsiniz.