Ziraat Bankası hesabı olan kişilere önemli duyuru yapıldı, Bu hafta son bulacak

Ziraat Bankası ülkemizin en çok müşteri portföyüne oluşturan ve devlet bankası olan bir bankadır. Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan veya bu bankadan bankamatik kartını kullanan kişiler için yeni bir duyuru yapıldı. Geçen hafta başlatılan ve 5000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz nakit kredi kampanyası için başvuru bu hafta son. Sadece banka kendi müşterileri için yapmış olduğu Bu kampanyada herhangi bir şart aramıyor. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapacağınız başvuru ile birlikte 5000 TL ödeme alabileceksiniz.

Ziraat Bankası bugün itibariyle yapmış olduğu ve kendi resmi internet sitesi üzerinden verdiği duyuruda başvuru yapmayan kişilerin bu hafta içerisinde son kez 5000 TL için ödeme alabilecekleri hakkında bilgiler verdi. Ziraat Bankası 5000 TL ödeme almak isteyen kişiler ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda 36 ay vadeli olarak alacakları Destek kredi kampanyasına katılmak için mobil uygulama üzerinden başvuru yapabiliyor.

Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak başvuru yapmak istiyorsanız banka hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte bu işlemleri kolay bir şekilde 7gün 24saat yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası yaptığı duyuruda 36 ay vadeye kadar verilecek 5000 TL Destek kredi için son duyurusunu yaptıktan sonra tekrardan başvuru ekranları güncellendi.

Düşük faiz oranları ile alabileceğiniz bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler başvuru yaptıktan 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilir onaylanan tutarı hemen kendi hesaplarına aktarabilirler. Ziraat Bankası tarafından bireysel olan müşterilere verilecek olan 5000 TL ödemelerde özellik ve emekli olan vatandaşların altı çiziliyor.

Emekli olan ve Ziraat Bankası üzerinden daha önce Kredi kullanmış kişiler Ziraat bankası'nın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak 36 ay vadeye kadar işlem yapabiliyor. Eğer emekli maaşınız Bu bankada değilse kampanya katılamıyorsunuz. Banka üzerinden emekli maaşı alan kişiler diğer bireysel müşteriler haricinde daha düşük faiz oranları ile kredi kullanabilir.

Ziraat bankası'nın başlatmış olduğu 5000 TL nakit kampanyası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank Kendi resmi internet siteleri üzerinden başvuru alıyor. Bankaların kampanya detaylarını öğrenmek için resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.