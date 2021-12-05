Myanmar Güvenlik Güçlerinin Darbe Karşıtı Protesto Gösterisi Sırasında Çok Sayıda Yaralı Var

Görgü tanıkları ve yerel basında çıkan haberlere göre, Myanmar güvenlik güçlerinin Yangon'da darbe karşıtı bir protestoya bir arabayı çarpması sonrasında çok sayıda kişi yaralandı.

Pazar günkü protesto, Myanmar'ın en büyük şehri olan Yangon'da düzenlenen en az üç eylemden biriydi ve ülkenin sivil lideri Aung San Suu Kyi aleyhindeki ceza davalarının ilkinde beklenen karardan bir gün önce ülkenin diğer bölgelerinde de benzer mitingler düzenlendi. 1 Şubat'ta askeri bir devralmada devrildi.

Darbeden bu yana 1.300'den fazla kişinin öldürülmesine rağmen ordu karşıtı protestolar devam etti. Dağınık protestolar genellikle Suu Kyi'nin seçilmiş hükümetinin devrilmesine ve askeri yönetimin geri dönüşüne karşı çıkan küçük gruplardır.

Sosyal medyada dolaşan fotoğraf ve videolar, protestoculara çarpan bir araç ve yolda yatan cesetleri gösteriyordu. Yerel medya kuruluşu Myanmar Now'a göre, en az beş kişi öldü ve 15 kişi tutuklandı. Görgü tanıkları Reuters haber ajansına verdiği demeçte, onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

AFP haber ajansına konuşan bir gazeteci, güvenlik nedenleriyle adını vermeyi reddederek, "Protestoculara yaklaştıklarında hızı artırdılar - sanki onların üzerine sürmüşler gibi" dedi.

Bazıları Aung San Suu Kyi'yi desteklemek için pankartlar taşıyan bir avuç insanın vurulduğunu ve diğerleri olay yerinden kaçarken yere serildiğini söyledi. Ardından askerler araçtan atlayarak ateş etmeye başladılar” dedi.

Görgü tanıkları, Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'daki "flaş mafya" protestosunun başladıktan dakikalar sonra çarpıldığını söyledi.

"Bir yere çarptım ve bir kamyonun önüne düştüm. Bir asker beni tüfeğiyle dövdü ama ben onu savundum ve geri ittim. Sonra ben zikzak çizerek kaçarken hemen bana ateş etti. Güvenlik nedeniyle kimliğinin açıklanmamasını isteyen bir protestocu Reuters'e telefonla verdiği demeçte, neyse ki kaçtım" dedi.

Muhalefetin gölge hükümeti, barışçıl protestocuların ezilip kurşuna dizildiğini görmenin çok üzüldüğünü söyledi.

Ulusal Birlik Hükümeti'nin savunma bakanlığı Pazar günkü saldırının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Silahsız barışçıl protestocuları vahşice, insanlık dışı bir şekilde öldüren terörist orduya şiddetle yanıt vereceğiz" dedi.

Ordu sözcüsü Pazar günü yorum isteyen telefonlara cevap vermedi. Öğleden sonra Yangon'da sabah şiddetine rağmen başka bir protesto düzenlendi.

Ordu daha önce öldürülen protestocuların şiddeti kışkırttığını söylemişti. Darbeyi, Aung San Suu Kyi'nin partisinin kazandığı Kasım seçimlerinde hileli olduğu için düzenlediğini söylüyor. Seçim komisyonu iddiayı reddetti.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre, darbeden bu yana kuzey ve doğudaki uzak sınır bölgelerinde etnik azınlık savaşçılarıyla yürütülen savaşlar, on binlerce sivili yerinden ederek önemli ölçüde yoğunlaştı. 76 yaşındaki Aung San Suu Kyi, kışkırtma ve COVID-19 protokollerinin ihlalleri de dahil olmak üzere bir düzine davayla karşı karşıya.