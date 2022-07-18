Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank ve PTT İhtiyacı Olan Emekli ve Çalışanlara Özel Paylaşım Yaptı

Devlet bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT, yaptığı yerin, kredi çalışmasında, emekli olan ve sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışan kişiler için yeni bir kredi paketi paylaştı. Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için hızlı birşekilde işlem yapılarak kredi imkanı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası başta olmak üzere, VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden de özellikle emekli maaşını alan vatandaşlar istedikleri zaman kredi başvurularını gerçekleştirerek banka üzerinden ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak kredi işlemleri yapılmaktadır. Banka hızlı birşekilde işlem sonucunuzu sizlere sunacak onaylanan krediyi de istediğiniz zaman, hesabınıza yaptırabileceğiniz internet bankacılığı uygulamasını sizlere verecektir.

BAŞVURU

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası, mobil uygulamasını kullanabilir veya banka şubelerine gitmeden işlemlerini tercih edilir. Ziraat Bankası en yakın banka şubesine giderek de kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz.

Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda bu bankalar üzerinden 5 dakika içerisinde sonuç alabiliyor. Halkbank ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler, özellikle banka müşterisi olması durumunda, Halkbank, mobil uygulaması veya Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kredi kullanabilmektedir.

Ptt üzerinden verilecek olan ihtiyaç kredilerinde ise, isterseniz, PTT şubelerine giderek, isterseniz de cep telefonunuzdan SMS atarak aktif Bank arasında verilen bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Sms ile PTT üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da cep telefonunuzun mesaj kısmında yazarak, 30 50 numarasına göndermeniz yeterlidir. Değerlendirme kısa bir süre içerisinde yapıldıktan sonra sizlerin ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler mesaj ile gönderilmektedir.