Üniversite Tercihleri Ne Zaman Yapılacak, 2022 Kılavuz Yayınlandı Mı?

Yüz binlerce öğrenci tarafından beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'nin açıklanması sonrasında üniversite tercih tarihleri de duyuruldu ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Resmi açıklama gerçekleştiren ÖSYM başkanı Halis Aygün YKS tercihlerinin hangi tarih aralığında yapılacağı konusuna bir netlik kazandırdı. YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekleyen milyonlarca katılımcı konu hakkında araştırmalar gerçekleştirdi ve merak ettikleri sorunun yanıtını aradı. Peki 2022 üniversite tercihleri YKS tercihleri hangi tarihte ne zaman yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu YKS üniversite tercih tarihleri2022! Sizler için haberimizin devamında ÖSYM tarafından gerçekleşen resmi açıklama ve YKS üniversite tercih tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler yazdık.

ÖSYM YKS tercihleri başlangıç ve bitiş tarihine açıklayarak gündemde yer aldı ve en çok konuşulan konular arasında gösterildi. Yüz binlerce öğrencinin uzun bir süredir merak ve heyecan içerisinde beklediği sonuçlar açıklandı ve adaylar aldıkları puanları bu şekilde öğrenmiş oldu.

ÖSYM tarafından YKS üniversite tercihlerinin başlangıç ve bitiş tarihi açıklandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Bu hafta içerisinde üniversite sınavı sonuçlarının ilan edilmesi ve yayınlanacağı tarih hakkında detaylar gündemde yer aldı. Pek çok katılımcı bu tarihi ile ilgilenirken üniversite tercihlerinin de önümüzdeki hafta içerisinde başlamış olacağı düşünülüyor.

Konu hakkında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli bir bilgi paylaşımı gerçekleştiren ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün, YKS tercih tarihleri 2022 bilgisini duyurarak dikkatleri üzerine çekti. Açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanlığı Profesör Doktor Halis Aygün kontenjanlar kılavuzunu yayınlayacaklarını bildirdi.

YKS Sonuçları 2022 Açıklandı! YKS 2022 Sonuçlarında Nereden Bakılır?

18 Temmuz 2022 tarihinde YKS üniversite sonuçlarının açıklanması sonrasında pek çok öğrenci tepki gösterdi ve konu hakkında çeşitli paylaşımlar gerçekleşti. “Gençlerin hayatını çaldınız ve ülkenin 20 senesi çalındı” şeklinde yorumlar yapıldı ve pek çok öğrenci sosyal medya paylaşımları ile konuya tepki gösterdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sonuçları milyonlarca öğrenci tarafından merak içerisinde bekleniyordu fakat sonuçlar eğitimcileri, velileri ve öğrencileri şaşkınlığa uğrattı. Öğrenciler barajın kaldırılması sonrasında bir yığılma olduğunu anlatırken sosyal medyada konu hakkında çok çeşitli paylaşımlar gerçekleşti.

Konu hakkında bir paylaşımda bulunan bir öğrenci paranın değerinin düşmesini anladığını fakat puanın değerinin düşmesini anlayamadığını yazarak dikkatleri üzerine çekti ve gündemde yer aldı. Farklı bir öğrenci ise haksızlık olduğunu düşündüğünü ifade ederken gençlerin hayatını çaldıklarını iddia etti. Diğer taraftan öğrenciler puanlarının yettiği yerlere sıralamalarını yetmediğini yazarken şimdi ise ne olacağını sordu. Barajın kalkmasından memnuniyet duymayan adaylar geçtiğimizin 400'lerde puan alan öğrencinin geçtiğimiz sene çok iyi bir sıralamada bulunduğunu yazarken güncel olarak ise aynı sıralama için tam puanın alınması gerektiğini ifade etti.

Ülkenin öğrenciye değer vermediğini düşündüklerini ifade eden adaylar konu hakkında yapmış oldukları sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekti.

“Hakkımı Helal Etmiyorum”

Sonuçların açıklanması sonrasında pek çok öğrenci eleştiride bulunurken Fatma Fırıncı isimli öğrenci ise sınav için çok çalıştığını ve sosyal hayatının olduğunu anlatırken hakkını sisteme helal etmediğini de belirterek dikkatleri üzerine çekti. Fırıncı sosyal hayatından, psikolojisinden, sağlığından ve uykusundan olduğunu yazarken çok çalıştığını fakat sonuçların gelmesi sonrasında hakkını helal etmediğini yazarak düşüncelerini belirtti.