Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası ve PTT Emekliye, Çalışana, Memura 500 bin TL’lik Bir Bütçe Ayırdı!

50 bin TL’ye değin nakit kullanmak isteyen bireylere kamu bankalarının her bir tanesinden destek yağmaya başladı. 36 ay vadeye sahip kredilerden yararlanmak istiyorsanız eğer, başvurular başladı bile!

Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve PTT gibi bankalar üzerinden acilen nakit kredi çekmek isteyen kişiler için gerçekleştirilecek olan yeni kampanya seçeneğinde 18 yaşını geçmiş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her birey kredi başvurusu yapabilecek. Dilediği limitte de kredi alabilmiş olacak. Başvuruda bulunacak olanlar düşük bir faiz oranıyla beraber 36 ay vadeye değin nakit kredi fırsatından yararlanmış olacaktır. Ziraat Bankası liderliğinde başlangıcı yapılmış olan bu kampanyaya öteki kamu bankaları ve kamu destekli İş Bankası da duyurusunu yaparak dahil oldu. 36 ay vadeli şekilde alınabilecek bu kredilerdeki en mühim detaylardan biri de ilk taksit ödemelerinde 90 günlük bir erteleme yapılabilmesidir hiç şüphesiz.

Kredi Başvurusu Nasıl Gerçekleştirilir?

Vakıfbank, Ziraat Bankası, PTT, İş Bankası ve Halkbank tarafından başvuru gerçekleştirecek olanlar daha evvel herhangi bir bankadan kredi ya da kredi kartı kullanmış olmalıdır. Ödemelerini de düzenli bir formda gerçekleştirmiş olması beklenir. Verilen bu koşullara uyum sağlayan herkes 36 ay vadeli haldeki ihtiyaç kredisinden yararlanabilir.

Bankaların herhangi birine kredi başvurusu yapacak bireyler bankalarda hesapları olması halinde mobil aplikasyonlarla kredi başvurusu yapabilir. Bankadan ihtiyaç kredisi başvuru yapacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye varan ve 3 ay da ertelemesi olan bu krediyi kullanmak için internet bankacılığı şifresi alıp anında kredi başvurusu yapabilir.

En çok da internet bankacılığı ile kredi başvurusu yapılınca bankalar daha az faiz oranıyla beraber gelir belgesi istemeden kredi veriyor. Bunu da her daim aklınızda bulundurmanızı öneriyoruz. Gereksinimleri olan bireylere 500 bin TL’ye varana değin limit ayrıldı ve bu 500 bin TL’ye olan limitin nasıl verileceğine de açıklık getirildi. 200 bin TL ve üzerinde olan ihtiyaç kredisinden çekecek olan kişiler 24 ay vadeli bir kredi kullanacaklarından ötürü bankaya ipotek ve bunun yanı sıra rehin ipotek karşılığında da ihtiyaç kredisi kullanabilecek.