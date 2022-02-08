Bir Son Dakika Haberi Geldi! 2 bin TL Zam Gerçekleştirildi, Yarın İtibarıyla Alabileceksiniz

Son dakika haberi hızlı bir şekilde ulaştı… Bankalardan daha evvel işlem gerçekleştiren bireyler bundan böyle 2 bin TL daha fazla nakit onayı alabilecekler. Böylece ihtiyaç duyulan nakde ulaşılabilmiş olunacaktır. İşte konuya dair diğer önemli ayrıntılar…

Ocak ayı itibarıyla birçok banka da kendi sunduğu kredi ürünlerinde limit artışı yapmaya başlayacak. Daha evvel Ziraat Bankası 5 bin TL’ye değin nakit olanağı sunarken şu anda aynı kampanya içerisinde 7 bin TL’ye dek onay vereceğini açıkladı. Bankadan daha önce kredi çeken bireyler banka şubesini ziyaret etmeden direkt işlem gerçekleştirmek için Ziraat Bankası nakit avans başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası ülkemizin kamu bankalarından biri olması nedeniyle müşteri portföyü son derece geniştir. Kredi almak isteyen ve kredi kartı kullanacak olan bireylerin en çok tercih ettiği maaş bankası burasıdır. Bu yüzden kişilere sürekli bir şekilde güncel kampanyalar sunulmaya devam etmektedir. Ziraat Bankası gerçekleştirdiği son kampanyada 7 bin TL’ye değin para imkanı sunuyor.

2 bin TL Zam Herkesi Mutlu Etti

Daha evvelki senelerde 5 bin TL’ye değin aktarılan ilk başvurularda şu an ihtiyacı olan ve bu bankada hesabı var olan bireylere 7 bin TL’ye kadar ödeme gerçekleştirileceği öne sürüldü. Sizler de 7 bin TL’ye kadar ulaşan para için başvuruda bulunmak istiyorsanız banka şubelerini ziyaret etmeden Ziraat Mobil uygulaması sayesinde kredili mevduat hesabı başvurusu yani KMH yapabilirsiniz. Herhangi bir soru işareti kalmaması adına bankayla direkt olarak iletişime geçmeyi de tercih edebilirsiniz.

Bu biçimde oluşturulan başvurudan sonra banka artı parayı hesabınıza gönderecek demektir. 2 bin TL zam gelen bahsi geçen bu nakit avans limitini kullanan bireyler 12 ay vadeye değin geri ödeme tablosu da meydana getirebiliyor. Acil gereksinimleriniz için ya da kredi ürünlerini ödemek adına verilen bu artı parayla beraber isterseniz ATM’den nakit avans olarak da para çekimi yapabilirsiniz. Ziraat Bankası nezdinde hesabı bulunanlar hemen bu nakit avansı alabilecektir.