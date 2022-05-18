Ziraat Bankası Görülmemiş Kampanya Başlattı: Başvuru Yapanlara 0.49 Faizlerle Nakit Dağıtılacak

Ziraat Bankası, yaptığı yeni kampanyada 0.49 faiz oranlarıyla, vatandaşlara ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle bankalar kredi faiz oranlarında yükselmeye gitmişti. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, yüksek kredi faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanından faydalanıyordu. Son yapılan kampanyalarda özellikle banka kendi müşterisi olan kişilere düşük faiz oranlarıyla kredi vermeye başladı.

Ziraat Bankası, 10000 tl kadar verici ve 0.49 faiz oranlarıyla alacağınız bu kredileri sadece kendi banka müşterisi olan kişilere ve daha önce kredi kullanmış olan kişilere vermektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde bu bankadan daha önce ihtiyaç kredisi kullandıysanız ve düzenli ödemeler yaptıysanız başvurunuzu gerçekleştirerek onbin tele kadar 0.49 faizle kredi alabileceksiniz.

Emekli olan vatandaşlar ile birlikte bireysel müşterilerin kredi kullanacağı bu kampanyada ihtiyaç kredisi için başvurularınızı internet bankacılığı üzerinden yaparsanız, hızlı bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak mobil uygulama aracılığı ile ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve acil nakit kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız, en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte işlem yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası şubelerine giderek işlem yapacak olan vatandaşlar, kimlik ve gelir belgelerini bu bankaya verdikten hemen sonra kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sadece Ziraat Bankası üzerinden değil, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de düşük faizlerle kredi kullanabiliyorsunuz. Emekli olan vatandaşların bu kredileri kullanabilmeleri için emekli maaşlarını kamu bankalarına taşımaları şarttır. Emekli olan kişiler, ayrıca, daha yüksek limitlerde düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabiliyorlar. Ziraat Bankasının resmi internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında bilgi alabilir ve İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu doldurarak, buradan da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte onaylanan tutarı hesabına yatıracak.