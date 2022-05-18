Avrupalı Enerji Devleri Rus Gazını Satın Almaya Devam Etmeye Hazırlanıyor

Avrupalı enerji devleri, Avrupa Birliği'nin yönergelerinin yaptırımları ihlal etmeden bunu yapmalarına izin verdiği için Rus gazını satın almaya devam etme planlarını sürdürüyorlar.

Moskova'nın ruble cinsinden gaz için ödeme taleplerine uymanın yasallığı konusunda Brüksel'den çelişkili mesajlar gelmeye devam ederken, İtalya'dan Eni SpA, gazın akışını sürdürmek için bir ruble hesabı açtığını söyledi.

Bu, Rus gazının en büyük Avrupalı ithalatçılarının her zamanki gibi iş dünyasına güvendiğinin en açık işareti. Almanya'nın Uniper SE ve Avusturya'nın OMV AG'si de satın almaya devam etmenin bir yolunu bulmayı bekliyor.

Moskova'nın 31 Mart'ta gaz ödemelerinin artık ruble cinsinden yapılması yönündeki talebi, piyasaları ve politika yapıcıları kargaşaya sürükledi ve şirketler, Rusya'yı Ukrayna'daki savaşında zayıflatmayı amaçlayan yaptırımları ihlal etmeden kritik enerji akışını sürdürmenin bir yolu için o zamandan beri çabalıyorlar. Hareket, Polonya ve Bulgaristan'ın Moskova'nın taleplerini hızla reddetmesi ve ceza olarak gazlarının kesilmesiyle bloğu böldü.

Blok, şu ana kadar konuyla ilgili iki rehberlik seti yayınladı ve her ikisi de yoruma yer açtı. Komisyon'dan, şirketlerin Gazprom PJSC'ye Rus şirketinin tatmin edici olacağını belirttiği şekilde ödeme yapmalarını açıkça engelleyen yazılı hiçbir şey yok.

Gaz fiyatları Pazartesi günü, Brüksel'in üye devletlere yönelik en son ihmalkarlığının, şirketlerin ruble cinsinden banka hesapları açmasını yasaklamayı bırakması nedeniyle düştü. Daha sonra Salı günü, Avrupa Komisyonu sözcüsü Eric Mamer, ruble cinsinden bir hesap açmanın tavsiyelerin ötesine geçeceğini ve yaptırımların ihlalini oluşturacağını söyledi. Gaz fiyatları, Eni'nin ilerlemeye devam ettiğini söyledikten sonra tekrar gevşemeden önce yükseldi.

Mamer, "Gazprombank ile yapılan sözleşmenin para biriminde bir hesap açmanın ve bu hesaba ödeme yapmanın ötesine geçen ve daha sonra ödemeyi tamamladığınızı düşündüğünüzü söyleyen bir açıklama yayınlamak yaptırımlara aykırıdır" dedi.

Mesele bloğu böldü ve Polonya, AB'nin net kırmızı çizgiler belirleme konusundaki isteksizliğine öfkelendi. Karşı kampta, Başbakan Mario Draghi, yaptırımlar söz konusu olduğunda gri bir alan olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti. Yaptırımların uygulanması, bloktan ziyade üye devletlerin meselesidir.

"Yaptırımları ihlal etmenin ne anlama geldiğine dair resmi bir açıklama yok" dedi. "Hiç kimse ruble ödemesinin yaptırımları ihlal edip etmediği konusunda bir şey söylemedi."