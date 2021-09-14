Ziraat Bankası Geçen Sene Verdiği Pandemi Destek Kredisini 100.000 TL Olarak Tekrar Verecek

Ziraat Bankası son dakika kampanyası olarak duyurduğu pandemi destek kredisinde limitleri 100.000 TL'ye kadar vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden verilecek olan pandemi destek kredilerinde 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere düşük faiz oranları ile kredi kullandırılacak. Ziraat Bankası 1.55 faiz oranları ile vereceği bu Kredi kampanyasında emekli olan sigortalı olarak çalışan kişilere kredi desteği sunmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde kredileri hızlı bir şekilde verilecek ve Kredi sonucunda dilerseniz diğer bankadaki ihtiyaç kredisi kredi kartı gibi borçlarınızı da kapatarak 100.000 TL içerisinde diğer bankadaki borçlar tek bir yerde toplanabilir.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar verip taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olarak kredilerini banka şubelerinden yapabilir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler 100.000 TL'ye kadar bu kredileri anında kullanılabilecektir. Ziraat bankası'nın en yakın banka şubesine giderek hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. 100.000 TL 36 ay vadeli kredi başvurusu için gelir belgeniz ve kimliğinizi bankaya götürmeniz yeterli olacaktır. 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler kredi notu düşük olsa da onay alabileceklerdir.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları da bu Kredi kampanyalarını yapıyor. Özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşlarına Ziraat Bankası üzerinden almaları durumunda daha yüksek limitler de pandemi destek kredilerinden faydalanabileceklerdir. Bankalar üzerinden kredi alamayan ve Kredi notu düşük olduğu için onay olamayan kişiler Ziraat Bankası pandemi destek kredisine başvuru yaparak hemen işlem yapabilir ve kredilerinde kullanabilirler.

Ziraat Bankası gibi Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de 100 bin TL'ye kadar pandemi destek kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapabiliyorsunuz. Size en yakın banka şubesine gidecek zamanınız yoksa resmi internet sitelerine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Resmi internet siteleri üzerinden yapmış olduğunuz Kredi başvurularında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek onaylanan tutar kadar kredinizi düşük faiz oranları ile kullanılacaktır.