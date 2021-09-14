SSK, Bağkur ve SGK Emeklilerine 2100 TL Zam Haberi Geldi, Son Dakika Yayınlandı

Son dakika zam haberi geldi. Emekli olan kişilere 2100 TL zam geldi. Eylül ayı itibariyle bankalardan ödenecek promosyon ve avans limitleri güncellendi. Emekli olan kişilere verilen bu haber ile birlikte, Eylül ayında yüksek ücret alacaksınız. Emekli maaşı alan ve kendi bankasından emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyenlere yeni haber var. Emekli olan kişilere, 2100 TL'ye kadar yeni promosyon teklifleri verildi. Kamu bankaları ve özel bankalar ile birlikte, sizlerde hemen bu desteklerden faydalanacaksınız.

TEB Bankası Emeklilere 2100 TL Ödeme Yapacak

EMekli maaşınızı TEB bankası üzerinden almak istiyorsanız, 2100 TL'ye kadar ödeme almak durumundasınız. Banka yaptığı bu kampanya ile birlikte, 2100 TL'ye kadar kişilere hem emekli promosyonu hem de artı para imkanı sunuyor. Banka üzerinden emekli maaşı alan kişilere özel olarak hazırlanan 100.000 TL ihtiyaç kredisi de kredi notunuz düşük olsa bile veriliyor. 2100 TL'ye kadar uygun olan kişilere 36 ay vadeli ve 3 at ertelemeli olarak kredi imkanı sunuluyor. 2100 TL emekli ödemesi alacak kişiler, bankadan kredi kartı almak isterse de TEB bonus kredi kartı alımı yapabileceklerdir.

TEB Emeklinin Yüzünü Güldüren Kampanyalara Devam Ediyor

TEB emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere, kredi notuna göre artı para veriyor. Artı para almak isterseniz hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Teb mobil uygulaması üzerinden 2100 TL ve üzerinde artı para başvurusu yapan kişilere hemen onay verilecek ve sonucu hemen paylaşılacak...

Yapı Kredi Bankası: Emekliye 2100 TL Veriyoruz...

Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişilerde emekli parası olarak 2100 TL'ye kadar promosyon alacaklar. Bu sadece maaşlarını bu bankadan alan kişilere ödenecek. Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı alacak kişiler, maaş taşıması ile birlikte alacakları promosyonlar ile birlikte, ayrıca bankanın 250.000 TL'ye kadar verdiği ihtiyaç kredisi kampanyasına da katıltarak kredi kullanabileceklerdir. 250.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi kampanyasına katılmak isteyenlerde bankaya maaş taşıması sonrasında hemen banka şubesinden bu işlemleri yapabileceklerdir.