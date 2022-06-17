Ziraat Bankası Gece Yarısı Açıkladı: Yeni Kampanyası Sabah Başlayacak! Hesabı Olanlar Dikkat!

Ziraat Bankası yapmış olduğu açıklama ile birlikte yeni kredi kampanyasını duyurdu. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşların herzaman ilk tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen ve ülkemizde devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, emekli olan ve sigortalı çalışan vatandaşlar için yeni bir kampanya açıkladı.

25000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin maaş müşterisi olması durumunda düşük faiz oranları ile kredi kullanabileceklerdir. Diğer kredi kampanyalarına, araştırma yaptığınız zaman bu bankanın daha düşük faiz oranlarıyla kredi verdiğini söyleyebiliriz. Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilir, kredi ve kredi kartı ihtiyaçlarınız o banka üzerinden düşük faizlerle giderebilirsiniz.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Devlet bankası olan Ziraat Bankası, yeni yapmış olduğu bu kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin öncelikli olarak banka kredi puanına uygun olup olmadığını sorgulamaktadır. Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığına indirerek kendi kredi puanınızı internet üzerinden öğrenebilirsiniz. Banka, özellikle sigortalı olarak çalışan vatandaşların banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda en son çalışmış oldukları işyerinde 180 gündür sigorta primleri yatıyor olması durumunda kredi değerlendirmesi yapmaktadır.

Emekli olan vatandaşlarda ise emekli maaşları bu bankalar üzerinden alınıyorsa, herhangi bir sorun olmadan kredi başvurusu yapılabiliyor. Emekli olan kişiler emekli maaşını bu bankadan alıyorsa ve daha önce kredi kullandıysa da 25.000 TL'ye kadar tekrardan başvuru yaparak uygun olması durumunda hesaplarına ödeme alabilir.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte işlem yapabildikleri gibi banka hesapları üzerinde alacakları internet şifresiyle birlikte Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden de kredi kullanabiliyor.

Düşük faiz oranlarıyla alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, yüksek limitli ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine giderek hem borç kapatma, hemde bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirler. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte de kredi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır. Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları Halkbank Vakıfbank da aynı şartlar dahilinde ve düşük faizlerle krediler vermeye devam ediyor.